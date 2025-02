Verstappen begonnen aan mogelijk recordbrekend seizoen

Max Verstappen is begonnen aan een belangrijk jaar in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat zijn wereldtitel verdedigen, en als hem dat lukt is hij een vijfvoudig wereldkampioen. Verstappen deelt op sociale media dat hij weer aan het werk is.

In de afgelopen weken verschenen veel coureurs weer op de fabrieken van de teams. De teams deelden dit gretig op sociale media, en veel coureurs hebben alweer gereden. Zo werkte Lewis Hamilton een aantal tests af voor Ferrari, liet Mercedes Andrea Kimi Antonelli wennen aan het echte werk en kwamen McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri in actie tijdens bandentests.

Aan het werk

Of Verstappen alweer aan de slag was gegaan, was nog niet duidelijk. Red Bull deelde wel beelden van Liam Lawson op de fabriek in Milton Keynes, maar bij Verstappen bleven ze stil. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen is echter ook aan de slag gegaan, zo deelt hij vandaag op sociale media. Hij deelt een tweetal foto's waarop te zien is hoe hij poseert met een blikje Red Bull in zijn hand. Bij de foto's schrijft Verstappen een duidelijke tekst: "Terug aan het werk!"

Vijfde titel

Voor Verstappen is het het beginpunt van een mogelijk recordbrekend seizoen. De Nederlander kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel op rij gaan pakken. Als hij dit voor elkaar krijgt, dan evenaart hij het record van Michael Schumacher. De Duitser werd van 2000 tot en met 2004 vijf jaar op rij wereldkampioen. Als Verstappen die gedroomde vijfde titel weet te pakken, dan is hij pas de derde coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die het aantal wereldtitels van Juan Manuel Fangio weet te bereiken. Eerder deden Schumacher en Lewis Hamilton dat, beide legendes werden in totaal zeven keer wereldkampioen. Dat record kan Verstappen op zijn vroegst over twee jaar pas gaan evenaren.