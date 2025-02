Williams presenteert nieuwe FW47 met Red Bull-sidepods

Het team van Williams heeft hun nieuwe wagen aan de wereld laten zien. Tijdens een evenement op het circuit van Silverstone trokken Alexander Albon en Carlos Sainz het doek van hun nieuwe FW47. De wagen werd gepresenteerd in een speciale eenmalige livery.

Voor het team van Williams wordt het een belangrijk seizoen. De Britse renstal wil de weg omhoog gaan inzetten, en ze willen weer goed mee kunnen strijden om de punten. Met Carlos Sainz hebben ze een absolute topcoureur in huis gehaald. De Spanjaard kwam over van Ferrari, en gaat nu een sterk rijdersduo vormen met Alexander Albon. De line-up is sterk, en de verwachtingen zijn dan ook hoog.

Williams zette de ambities kracht bij door een titelsponsor aan te trekken. Het team heet nu officieel Atlassian Williams Racing. Met Atlassian hebben ze een grote nieuwe sponsor binnenboord gehaald, en het zou gaan om een miljoenendeal. De logo's van dit bedrijf zijn dan ook te zien op de nieuwe FW47. Williams is het tweede team dat de nieuwe auto toont, nadat McLaren gisteren al de baan opging voor een shakedown.

Uitgebreide studioshow

Williams ging ook de baan op met de nieuwe FW47. Tijdens de launch werd er in een speciale studio in de pitlane een praatje gehouden, terwijl er in een pitbox verderop werd gewerkt aan de auto. Terwijl James Vowles de wereld toesprak, werd de nieuwe wagen opgestart. Carlos Sainz had zijn racepak al aangetrokken, en hij kreeg de eer om de FW47 voor het eerst de baan op te sturen. De FW47 stond op dat moment al open en bloot in de pitbox. Daar viel direct op dat de sidepods veel gelijkenissen vertoonden met de sidepods van Red Bull in de afgelopen jaren.

Shakedown

Bij Williams deden ze niet geheimzinnig over de wagen. Ze trokken geen fysiek doek van de auto, en ze hadden hem gewoon klaarstaan in de pitstraat. De livery was blauwe, en toonde veel gelijkenissen met vorig jaar. Het team zal volgende week de echte kleurstelling gaan presenteren. Sainz stuurde de wagen in deze kleuren voor het eerst de baan op, en dat was direct het eerste moment dat iedereen een goed beeld kreeg van de auto. Rond elf uur ging hij de baan op.