Verstappen geeft peperdure privéjet afwijkende naam

Wereldkampioen Max Verstappen heeft deze winter een aantal opvallende aankopen gedaan. Hij schafte een nieuwe privéjet aan, waarmee hij voor headlines zorgde. De nieuwe Falcon 8X heeft van Verstappen een opvallende naam gekregen, een verwijzing naar zijn beroemde slagzin.

Verstappen heeft in de afgelopen weken flink wat geld uitgegeven. Eerst kwam in het nieuws dat Verstappen een nieuw jacht heeft gekocht in Italië, en vorige week werd duidelijk dat hij ook een nieuwe privéjet op de kop heeft getikt. Het gaat om een Falcon 8X uit 2022 die is gebouwd door Dassault. Het vliegtuig is gehuld in dezelfde kleuren als zijn vorige privéjet, en hij heeft waarschijnlijk tientallen miljoenen uitgegeven aan de Falcon.

Opvallende naam

Verstappen heeft het vliegtuig laten registreren onder de naam PH-UTL. Het lijkt op het eerste gezicht een simpele vliegtuignaam te zien, maar Verstappen heeft er heel goed over nagedacht. De letters UTL staan namelijk voor zijn bekende slagzin Unleash The Lion. Verstappen gebruikt deze zin wel vaker in sociale media of in documentaires. Nu heeft hij het dus ook verwerkt in de naam van zijn nieuwe vliegtuig. Zijn eerste privéjet stond geregistreerd onder de naam PH-DTF, wat tot zover bekend geen verwijzing is.

Jacht

Met zijn nieuwe vliegtuig kan Verstappen langere afstanden afleggen. De Falcon 8X kan in één keer namelijk zo'n 12.000 kilometer afleggen. Dit kan handig zijn voor vluchten richting races in Azië of Zuid-Amerika. De slagzin Unleash The Lion kwam deze winter vaker terug bij de aankopen van Verstappen. Hij gaf zijn nieuwe jachtschip namelijk ook deze naam, en ook hier gaat het om een flinke aankoop. Het gaat om een in Italië gebouwde Mangusta GranSport 33 van 33 meter lang. Ook dit kan weer worden gezien als een verwijzing naar Verstappen zelf, want 33 is het startnummer dat hij normaal gesproken gebruikt in de Formule 1.