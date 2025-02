Ambitieuze Brown weigert te vroeg te juichen

Het team van McLaren beleefde vanochtend een primeur. Als eerste team hebben ze hun nieuwe auto de baan opgestuurd voor een shakedown. McLaren-CEO Zak Brown is apetrots op deze mijlpaal, maar hij houdt ook rekening met sterke prestaties van de andere teams.

McLaren veroverde vorig jaar de constructeurstitel in de Formule 1. Het zorgde voor een groot feest bij de renstal uit Woking. Dit jaar willen ze hun titel gaan prolongeren, en azen ze op de wereldtitel bij de coureurs. De ambities zijn groot, maar niet onhaalbaar. McLaren heeft vorig jaar grote stappen gezet, en Lando Norris heeft geleerd van de fouten die hij vorig jaar heeft gemaakt in zijn strijd met Max Verstappen.

Mijlpaal

McLaren-CEO Zak Brown is trots op het feit dat zijn team vandaag de baan op kwam. De Amerikaan deelt zijn eerste reactie in een persbericht: "Vandaag vormt een mijlpaal in onze reis naar de strijd om de titel van 2025. Het is geweldig om onze titeluitdager, de MCL39, voor het eerst de baan op te laten gaan, het is een hoogtepunt na al het harde werk van onze teamleden."

Ambitieus & realistisch

Brown is ambitieus, en hij spreekt dus al van een titeluitdager. De andere teams moeten de baan nog opgaan, en Brown weet dat er nog veel kan gebeuren: "We moeten realistisch zijn, elk team kan progressie hebben geboekt tijdens de wintermaanden. Vorig jaar liet zien hoe dicht het veld bij elkaar is gekomen, en dat is geweldig voor de sport. We denken dat we meer stapjes voorwaarts hebben gezet ten opzichte van onze titelwinnende MCL38, maar we weten nog niet waar we staan in de stand. Daar komen we pas achter bij de kwalificatie in Australië. We zijn een team dat nooit stopt met racen, en we gaan er alles aan doen om beide titels terug te brengen naar Woking."