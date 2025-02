Eerste rijdende beelden nieuwe camouflage McLaren MCL39 in Silverstone

Het team van McLaren heeft voor een speciaal moment gezorgd. De Britse renstal heeft onaangekondigd de eerste meters met de nieuwe wagen gemaakt. Lando Norris nam zojuist plaats in de nieuwe MCL39 om een shakedown te verrichten op het circuit van Silverstone.

McLaren kwam vandaag al met een aantal mysterieuze aankondigingen naar buiten. Ze onthulden de naam van de auto, en deelden een foto van Norris in een opvallend racepak. Nu blijkt dat dit ging om een shakedown. In een camouflage-livery stuurde Norris de MCL39 vanochtend het circuit op. De wagen is gehuld in de kleuren zwart en oranje, en er waren nog geen sponsorstickers te zien op de auto.

In de buurt

Voor McLaren is een test op Silverstone logisch, de baan ligt niet ver van het hoofdkwartier in Woking. Ook het gebruik van deze geheimzinnige livery is niet vreemd. Alle teams onthullen hun nieuwe kleuren pas tijdens het F1 75 Live-evenement in de O2 Arena op 18 februari. Het gebruiken van een camouflage-livery heeft nog een reden, want hiermee kunnen ze bepaalde nieuwe onderdelen meer verbergen voor de concurrentie. Het is immers niet de bedoeling om direct al nieuwe onderdelen of geheimen te onthullen tijdens de eerste shakedown.

Kinderziektes verhelpen

Op de foto's is te zien dat Norris achter het stuur, maar volgens McLaren heeft ook Oscar Piastri meters gemaakt in de nieuwe auto. Tijdens een shakedown moet een team zich aan bepaalde regels houden, zo mogen ze maar een beperkt aantal kilometers rijden, en moeten ze gebruikmaken van speciale banden. Het is dan ook vooral belangrijk om een eerste gevoel te krijgen van de auto, en om alle systemen even te testen. Mogelijke kinderziektes kunnen hierdoor worden opgelost voordat ze de baan opgaan voor een officiële sessie. Het is de verwachting dat de overige negen teams de aankomende weken ook een shakedown gaan afwerken.