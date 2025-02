Groot-Brittannië dwingt F1-team teamnaam te wijzigen

Een Formule 1-team is in een lastige positie wat betreft de naam. Sauber zal de naam moeten gaan veranderen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië komend seizoen omdat de titelsponsor Stake, verboden is op de gokmarkt in het Verenigd Koninkrijk. Dit zorgt voor een unieke situatie die het team moet oplossen.

Voorafgaand aan het seizoen van 2024 had Stake een sponsordeal van 2 jaar getekend en nam het de titel van het team over van Alfa Romeo. Het idee is dat het een gat overbrugt voor de overstap naar Audi in 2026. Het Zwitserse team is sindsdien bekend onder de naam Stake F1 Team. Door regelgeving in verschillende landen moet er echter vaak een alternatieve naam worden gebruikt.

Andere naam

De naam van het team stond vorig seizoen ook al een paar keer in de schijnwerpers, dit is omdat in veel landen waar de F1 rijdt gokken verboden is óf zware regels zijn voor het gokken. Het team van Sauber nam dan de naam Kick F1 Team aan. Dit was noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de regels van de landen.

Kick

Kick is een streamingplatform van de organisatie van Stake, deze naam werd vorig seizoen al gebruikt tijdens de Grand Prix van Australië, België, Qatar en nog wat andere plaatsen. De Britse Grand Prix komt daar dus bij, het zou de 9e race zijn voor het seizoen 2025 waarin een andere naam gehanteerd zou moeten worden. Hierdoor moet het team flexibel omgaan met branding.

Verklaring

In een verklaring die woensdag werd gepubliceerd stond het volgende: "TGP (de beheerder van de website van Stake in het Verenigd Koninkrijk) is eerder het onderwerp geweest van een handhavingsactie en na een ontmoeting met de Commissie hebben ze verklaard dat ze onmiddellijk zullen stoppen met het accepteren van nieuwe registraties op het Stake.uk.com-platform en dat ze omleidingslinks zullen verwijderen van de hoofdwebsite van Stake."

In Nederland wordt de naam Stake F1 Team nog wel gebruikt. De goksite is dan ook niet beschikbaar in Nederland. In het Verenigd Koninkrijk sluit de site hun servers op 11 maart dit jaar.