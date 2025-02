Ruzie binnen Red Bull: Titelsponsor blokkeert komst nieuwe AI-partner

Het team van Red Bull Racing sloot eerder deze week twee grote sponsordeals. De Oostenrijkse renstal is aantrekkelijk voor bedrijven, en daar plukken ze de vruchten van. Maar het lijkt erop dat titelsponsor Oracle een stokje heeft gestoken voor een andere belangrijke Red Bull-deal.

Red Bull verloor begin dit jaar de belangrijke sponsor ByBit. Het was een pijnlijk verlies voor Red Bull, maar in de afgelopen dagen werd het gat opgevuld. Ze gingen een samenwerking met Gate.io aan, en er werd ook een deal met 1Password aangekondigd. Het zijn belangrijke deals voor Red Bull, maar het lijkt erop dat ze ook de markt van de kunstmatige intelligentie wilden verkennen.

Oracle

Volgens The Verge was Red Bull dicht bij een sponsordeal met AI-startup Perplexity. Het zou gaan om een deal die vijf miljoen dollar per jaar waard is. Beide partijen waren het eens geworden over een deal, maar volgens The Verge ging het om een opmerkelijke reden niet door. Red Bulls titelsponsor Oracle zou de deal namelijk hebben geblokkeerd, want ze zien Perplexity als een mogelijke concurrent.

Concurrentie

The Verge stelt dat alle nieuwe sponsordeals van Red Bull eerst moeten worden goedgekeurd door Oracle. Het bedrijf is de titelsponsor van Red Bull, en ze investeren veel geld in het team. De afwijzing van de deal met Perplexity heeft te maken met het feit dat ze zich op dezelfde gebieden begeven als Oracle. De titelsponsor van Red Bull zou namelijk een bod hebben ingediend om TikTok te kopen, terwijl Perplexity hier ook interesse voor toonde. Daarnaast werkt Oracle ook samen met OpenAI, wat een concurrent van Perplexity is. Als de deal wel rond was gekomen, dan was het een primeur geweest voor het AI-bedrijf. Het zou namelijk hun eerste sponsordeal in de sportwereld zijn geweest, en dus ook hun debuut in de Formule 1.