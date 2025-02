Red Bull scoort opnieuw: tweede grote techsponsor aan boord

Het team van Red Bull Racing heeft weer een nieuwe sponsor aangetrokken. Na het verlies van sponsor ByBit pakt het team nu door met de tweede grote deal in één week. Red Bull heeft nu het bedrijf 1Password aangetrokken als de nieuwe Cybersecurity Partner.

Red Bull moest begin dit jaar afscheid nemen van de grote sponsor ByBit. De logo's van het bedrijf stonden groot op de wagens in de afgelopen jaren. Nu werken ze niet langer met Red Bull samen, en dat was pijnlijk voor de Oostenrijkse renstal. Eerder deze week presenteerde Red Bull een nieuwe belangrijke deal met Gate.io, en daar is nu dus een tweede partnership in één week tijd bijgekomen.

Stuurtje

Naast Gate.io komt ook 1Password het team versterken. Het bedrijf is benoemd tot de zogenaamde Cybersecurity Partner van Red Bull. Het gaat om een meerjarige deal, en de logo's van 1Password zullen op de wagens van Liam Lawson en Max Verstappen verschijnen. Op het scherm van de stuurtjes van de wagens van de twee coureurs zal het logo verschijnen, en volgens Red Bull staat dit symbool voor het gezamenlijk commitment voor innovatie en bescherming.

F1 Academy

Naast de baan zullen Red Bull en 1Password ook gaan samenwerken. De nieuwe Cybersecurity Partner zal de systemen van het team beschermen en zal ook de devices van de werknemers van Red Bull over de hele wereld gaan helpen. 1Password gaat daarnaast ook een samenwerking aan met het programma van Red Bull in de F1 Academy. Als onderdeel van deze samenwerking zal 1Password de 18-jarige Alisha Palmowski gaan helpen, zij rijdt dit jaar namens Red Bull in de klasse voor vrouwelijke coureurs. Red Bull-teambaas Christian Horner is trots op deze samenwerking, en stelt dat het belangrijk is om de gevoelige informatie van het team goed te beschermen tijdens het seizoen.