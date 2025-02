Red Bull slaat slag en trekt nieuwe mega sponsor aan

Het team van Red Bull Racing heeft een belangrijke nieuwe sponsor aangetrokken. De Oostenrijkse renstal moest op zoek gaan naar een nieuwe partner, nadat ze eerder afscheid hadden genomen van ByBit. Vandaag heeft Red Bull de komst van cryptobedrijf Gate.io aangekondigd.

ByBit was in de afgelopen jaren een grote sponsor van Red Bull. De logo's van het bedrijf waren groot aanwezig op de auto's, en de deal leverde Red Bull veel geld op. Begin dit jaar bleek echter dat ByBit niet langer op de partnerlijst van Red Bull stond. Het was een flink verlies, en Red Bull moest op zoek gaan naar een nieuwe partner. Het leek erop dat dit geen problemen ging opleveren voor het team.

Gate.io

Zoals verwacht gaat Red Bull nu in zee met Gate.io. Het bedrijf is vanaf nu de officiële Crypto-Exchange Partner van het Oostenrijkse team. De logo's van het bedrijf zullen dit jaar te zien zijn om de RB21, de teamkleding en de helmen van wereldkampioen Max Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Liam Lawson. Volgens Red Bull is deze nieuwe deal gebaseerd op de gedeelde visie over leiderschap en innovatie.

Enthousiaste Horner

Red Bull-teambaas Christian Horner is heel erg blij dat zijn team een nieuwe belangrijke partner heeft aangetrokken. De Britse teambaas reageert enthousiast in het persbericht van Red Bull: "We zijn heel erg blij dat we Gate.io kunnen verwelkomen bij het team. Gate.io is een bedrijf dat de passie van Red Bull om voorop te lopen in de technologische innovatie deelt. Samen kijken we ernaar uit om een meer meeslepende en unieke verbinding met het team op te bouwen voor fans over de hele wereld, en om samen te werken met een gelijkgestemde partner die niet bang is om de status quo te verstoren." Hoeveel de deal Red Bull gaat opleveren is niet bekendgemaakt.