Waarschuwing voor falend Red Bull: "Begin van het einde"

Het team van Red Bull Racing heeft een onrustig seizoen achter de rug. De Oostenrijkse renstal verloor meerdere kopstukken, kampte met relletjes en de prestaties vielen flink tegen. Gerhard Berger waarschuwt Red Bull en stelt dat dit soort zaken het begin van het einde kunnen zijn.

Red Bull hoopt dit seizoen de problemen van 2024 achter zich te kunnen houden. De Oostenrijkse renstal kende vorig jaar een bizar seizoen. Het begon bij het onderzoek naar teambaas Christian Horner, en daarna ging het veelvuldig over het vertrek van Adrian Newey en Jonathan Wheatley. Tot overmaat van ramp ging het op de baan ook niet goed, en zakten ze terug naar de derde plaats in het constructeurskampioenschap. De wereldtitel van Max Verstappen was een soort pleister op de wonden.

Begin van het einde

Oud-coureur Gerhard Berger waarschuwt Red Bull, want nieuwe onrust kan voor meer problemen zorgen. In een interview met Auto, Motor und Sport krijgt Berger de vraag of de politieke spelletjes hebben bijgedragen aan de chaos: "Vaak is het het begin van het einde als zulke problemen zich voordoen. De Formule 1 is zo complex en competitief dat je alleen succesvol kunt zijn als iedereen in het team samenwerkt, als iedereen het met elkaar eens is en goed met elkaar communiceert. Het merk Red Bull straalt altijd vrolijkheid en iets cools uit. Opeens veranderde alles. Geheel onverwacht voor het team, en er zijn geen duidelijke afspraken meer."

Perez

Berger zag dat het op verschillende momenten helemaal misging bij Red Bull. Hij gebruikt de situatie omtrent de tegenvallende Sergio Perez als voorbeeld: "Wij hebben gezien dat hij niet meer zo goed presteerde als hij had moeten doen. Niemand in de professionele wereld begreep waarom hij überhaupt een contractverlenging kreeg. Redenen hiervoor kunnen marketing of een contractuele situatie zijn. Maar toen het daarna niet beter ging, gaven ze hem nog drie races en daarna nog twee, maar ze namen geen beslissing. Ik kon daar geen duidelijke lijn zien. In de tijd van Mateschitz stond Red Bull juist bekend om hun duidelijkheid."