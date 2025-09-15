user icon
icon

Complimentenregen voor Verstappen: "Beste coureur die er ooit is geweest"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Complimentenregen voor Verstappen: "Beste coureur die er ooit is geweest"
  • Gepubliceerd op 15 sep 2025 12:09
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Na een aantal lastige maanden schitterde Max Verstappen in Italië als vanouds. De Nederlander speelde met de concurrentie en schreef de race op zijn naam. Oud-coureur Gerhard Berger is enorm onder de indruk, en stelt dat Verstappen simpelweg de beste coureur ooit is.

Verstappen lijkt geen kans meer te maken op de wereldtitel in de Formule 1. Hij heeft een grote achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris, en in de afgelopen maanden bleek hij niet in staat om zijn Red Bull-bolide naar de topposities te stuwen. De problemen waren zelfs zo groot, dat Verstappen vlak voor de zomerstop in Hongarije dat hij dit seizoen geen races meer ging winnen.

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Slechts twee raceweekenden later bewees Verstappen zijn eigen ongelijk. In Italië leek het alsof Red Bull nooit weg was geweest van de kop van het veld. Verstappen kon het hele weekend vechten met de papajakleurige wagens van Piastri en Norris, en hij veroverde op zaterdag een recordbrekende pole position. Het bleek slechts het voorgerecht te zijn, want hij reed op zondag een snaarstrakke race en kwam juichend als winnaar over de streep.

Berger enorm positief

Oud-coureur Gerhard Berger steekt zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. De Oostenrijker was te gast in het Servus TV-programma Sport und Talk aus dem Hangar-7. Daar sprak hij zich uit over Verstappen: "We zeggen na elk weekend dat dit de beste Max Verstappen was die we ooit hebben gezien!"

De beste coureur ooit

Berger gaat verder met zijn verhaal: "Die kerel is gewoon ongelooflijk. Hij redt de situatie als het moeilijk dreigt te worden. Max is gewoon een geweldige coureur en waarschijnlijk is hij de beste coureur die er ooit is geweest."

Verstappen staat derde in het wereldkampioenschap met 230 punten achter zijn naam. Het kampioenschap wordt aangevoerd door McLaren-coureur Piastri, die op 324 punten staat.

F1jos

Posts: 4.661

Voor Berger is het waarschijnlijk, voor de fans is het bevestigd.

  • 3
  • 15 sep 2025 - 12:53
F1 Nieuws Max Verstappen Gerhard Berger Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Snelrondje

    Posts: 8.844

    Hier regent het ook.

    • + 1
    • 15 sep 2025 - 12:50
    • NicoS

      Posts: 19.358

      Hier niet…

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 12:53
    • Larry Perkins

      Posts: 59.846

      Hier ook niet, er waait wel een stevig windje...

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 12:57
    • nr 76

      Posts: 6.864

      Hier ook. En 50% kans dat het weer droog wordt.

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 13:34
    • Pietje Bell

      Posts: 30.948

      Mag toch voor jou hopen dat het 100% kans is dat het weer droog wordt
      daar bij jou!

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 14:05
  • F1jos

    Posts: 4.661

    Voor Berger is het waarschijnlijk, voor de fans is het bevestigd.

    • + 3
    • 15 sep 2025 - 12:53
  • Paulie

    Posts: 4.452

    Ik was laatst bezig om mijn bewondering onder stoelen of banken te steken en wat denk je, kwam ik daar die superlatieven tegen die ik tekort kwam, helemaal lyrisch was ik toen....

    • + 2
    • 15 sep 2025 - 12:54
    • Larry Perkins

      Posts: 59.846

      En toen doorbrak je meteen de stilte, ik weet het nog omdat het zo opvallend en opmerkelijk bizar was...

      • + 2
      • 15 sep 2025 - 13:00
    • Paulie

      Posts: 4.452

      Deze F1 legende doorbrak de stilte met de onthulling dat hij lyrisch was

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 13:22
  • monzaron

    Posts: 572

    Zijn mooie uitzendingen, met een positieve race‘vibe’ worden er interessante discussies en analyses uiteen gezet door de aanwezige gasten uit de racewereld, meestal uit Duitsland of Oostenrijk en af en toe komt Verstappen erbij zitten. 👍 voor de gasten hier, kijk uit voor je paraplu 😉

    • + 0
    • 15 sep 2025 - 14:54

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar