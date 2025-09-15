Complimentenregen voor Verstappen: "Beste coureur die er ooit is geweest"

Na een aantal lastige maanden schitterde Max Verstappen in Italië als vanouds. De Nederlander speelde met de concurrentie en schreef de race op zijn naam. Oud-coureur Gerhard Berger is enorm onder de indruk, en stelt dat Verstappen simpelweg de beste coureur ooit is.

Verstappen lijkt geen kans meer te maken op de wereldtitel in de Formule 1. Hij heeft een grote achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris, en in de afgelopen maanden bleek hij niet in staat om zijn Red Bull-bolide naar de topposities te stuwen. De problemen waren zelfs zo groot, dat Verstappen vlak voor de zomerstop in Hongarije dat hij dit seizoen geen races meer ging winnen.

Slechts twee raceweekenden later bewees Verstappen zijn eigen ongelijk. In Italië leek het alsof Red Bull nooit weg was geweest van de kop van het veld. Verstappen kon het hele weekend vechten met de papajakleurige wagens van Piastri en Norris, en hij veroverde op zaterdag een recordbrekende pole position. Het bleek slechts het voorgerecht te zijn, want hij reed op zondag een snaarstrakke race en kwam juichend als winnaar over de streep.

Berger enorm positief

Oud-coureur Gerhard Berger steekt zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. De Oostenrijker was te gast in het Servus TV-programma Sport und Talk aus dem Hangar-7. Daar sprak hij zich uit over Verstappen: "We zeggen na elk weekend dat dit de beste Max Verstappen was die we ooit hebben gezien!"

De beste coureur ooit

Berger gaat verder met zijn verhaal: "Die kerel is gewoon ongelooflijk. Hij redt de situatie als het moeilijk dreigt te worden. Max is gewoon een geweldige coureur en waarschijnlijk is hij de beste coureur die er ooit is geweest."

Verstappen staat derde in het wereldkampioenschap met 230 punten achter zijn naam. Het kampioenschap wordt aangevoerd door McLaren-coureur Piastri, die op 324 punten staat.