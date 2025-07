Grote twijfels over nieuwe teambaas van Red Bull: "Weet niet of hij dat kan"

Oud-coureur Gerhard Berger heeft twijfels bij de aanstelling van Laurent Mekies. De Fransman is de nieuwe teambaas van Red Bull Racing, maar Berger heeft heel wat vragen over de situatie rondom Mekies.

Berger was ooit voor vijftig procent eigenaar van Toro Rosso en vraagt zich af of Mekies het killerinstinct heeft om een team te leiden dat strijdt voor het kampioenschap. Mekies heeft Racing Bulls naar de zevende plek geleid.

Eerder mee gewerkt

"Ik heb al eerder met Laurent te maken gehad", vertelde Berger aan Kronen Zeitung. "Hij was al betrokken bij mij bij Ferrari, ik heb met hem samengewerkt bij Toro Rosso en zelfs bij de FIA. Hij is een sympathieke, aardige vent met veel kwaliteit als het gaat om het leiden van mensen."

Laurent Mekies neemt beide rollen over van Christian Horner. Hij wordt dus niet alleen teambaas, maar ook CEO. CEO is een nieuwe rol voor Mekies. De Fransman was dat niet bij Racing Bulls. Daar is Peter Bayer de CEO.

'Killer instinct'

"Hij heeft een goede stijl en kent de Formule 1 heel goed, omdat hij in verschillende functies actief is geweest", zegt Berger. "Of hij ook het 'killer instinct' heeft dat nodig is bij zo'n groot team als je aan de top staat, dat valt nog te bezien. Maar ik denk dat Mekies een goede keuze is voor Red Bull Racing."

"Het gaat er op dit moment veel meer om het hele team te stabiliseren en Max Verstappen er weer goed in te krijgen", zei Berger over de taak die voor hem ligt. "Red Bull Racing zit momenteel in een neerwaartse spiraal. Het doel moet nu zijn om het team weer goed op te bouwen."

Vorm

De vorm van Red Bull is niet best. Het team staat momenteel vierde in het constructeurskampioenschap, achter Mercedes, Ferrari en McLaren. Ze staan dus laatste ten opzichte van de grote concurrenten. Mekies heeft al eerder samengewerkt met Yuki Tsunoda. Red Bull werkt al jaren met Verstappen, dus er is hoop voor Mekies.