Viervoudig wereldkampioen Verstappen leeft zijn droom

Max Verstappen staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Hij kan dit jaar namelijk zijn vijfde wereldtitel op rij pakken. Verstappen is al trots op zijn vier titels, en hij stelt dat dit een droom is. Hij omschrijft het zelfs als meer dan een droom.

Verstappen kende vorig jaar een zwaar seizoen in de Formule 1. Zijn Red Bull-bolide stribbelde flink tegen, en Verstappen kon niet langer elk weekend om de zege vechten. Toch haalde hij het beste uit zijn auto, en dat resulteerde in zijn vierde wereldtitel. Bij Red Bull veranderde er veel, en werd Sergio Perez aan de kant geschoven. Vanaf dit jaar heeft Verstappen dan ook een nieuwe teamgenoot in de persoon van Liam Lawson.

Meer dan een droom

Verstappen leeft op een kalme manier toe naar het nieuwe seizoen. De Limburger reflecteert op zijn prestaties in gesprek met Verstappen.com: "Vier wereldtitels winnen was een droom. Meer dan een droom, zou ik zeggen. Ik ben ontspannen, ik kijk er gewoon naar uit om te zien hoe competitief we dit jaar kunnen zijn. Zodra je weet hoe competitief je bent, stel je een eerste doel, maar dat is te vroeg om te zeggen."

Lawson

Verstappen heeft daarnaast ook heel erg veel zin in het nieuwe seizoen. Hij kijkt ernaar uit om weer in de auto te stappen, en hij is ook positief over Lawson: "Ik ben enthousiast om met een nieuwe teamgenoot te werken, Liam. Ik denk dat het hele team enthousiast is en uitkijkt naar dit seizoen. Vorig jaar was het soms uitdagend. Natuurlijk hebben we ook veel goede momenten gehad, maar ook een paar moeilijke momenten. Ik hoop dat we wat stabieler en dat we wat allrounder kunnen zijn in het nieuwe seizoen van 2025." Verstappens nieuwe auto wordt volgende week onthuld tijdens het F1 75 Live-evenement in Londen.