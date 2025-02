Op deze datum en tijd onthult Verstappen zijn nieuwe Red Bull

Het is een belangrijke week voor de Formule 1. Deze week wordt namelijk de eerste nieuwe auto van het jaar onthuld. Het is de aftrap van twee weken vol onthullingen, al zal het wel iets anders gaan dan normaal.

Tijdens het voorseizoen gebeurt er normaal gesproken niet zoveel in de Formule 1. De onthullingen van de nieuwe auto’s vormen een licht in de duisternis van de trouwe volgers van de sport. Aangezien de Formule 1 dit jaar 75 jaar bestaat, heeft de sport besloten om een speciaal evenement te organiseren.

Dit zorgt ervoor dat veel teams hier hun nieuwe livery gaan laten zien. Het scheelt geld om geen eigen launch te organiseren, en het geeft de Formule 1 de kans om een miljoenenpubliek te trekken. Toch mogen de teams ook hun eigen evenementen organiseren. Slechts een handjevol teams doet dit, en deze week begint het feest. Op Valentijnsdag gaat het los.

Williams - 14 februari

Op 14 februari onthult het team van Williams de nieuwe FW47. De onthulling van de Britse renstal vindt plaats in Silverstone, en het is de verwachting dat ze direct de baan opgaan met de nieuwe auto. Williams spreekt zelf van een debuut. Coureurs Alexander Albon en Carlos Sainz zullen aanwezig zijn bij de launch. Williams presenteert de auto in een eenmalige livery, de echte livery wordt onthuld tijdens het F1 75-event. Het Williams-evenement vindt waarschijnlijk ‘s ochtends plaats.

Haas - 16 februari

Het team van Haas organiseert geen eigen launch, maar gaat op 16 februari wel de baan op voor een shakedown. Deze filmdag vindt plaats op het circuit van Silverstone, en teambaas Ayao Komatsu onthulde dat Esteban Ocon de auto zal besturen. Er zijn geen tijden gecommuniceerd, maar de kans is groot dat Haas beelden van de auto zal delen op deze dag.

McLaren, Red Bull, Racing Bulls, Alpine & Sauber - 18 februari

Op 18 februari zullen de teams hun nieuwe livery gaan delen. De Formule 1 organiseert een launch evenement onder de naam F1 75 Live. Het evenement vindt plaats in de O2 Arena in de Britse hoofdstad Londen. Het gaat om een twee uur durende show die zal beginnen om 21:00 Nederlandse tijd. De tickets voor de show zijn al uitverkocht, maar de Formule 1 zal de show live gaan uitzenden. Of dit zal gebeuren via bijvoorbeeld F1 TV of YouTube is nog niet bekendgemaakt. Voor de teams van McLaren, Red Bull, Alpine, Racing Bulls en Sauber is dit het moment waar ze de wereld voor het eerst een blik gunnen op de nieuwe livery.

Ferrari - 19 februari

Eén dag na het F1 75 Live-evenement organiseert Ferrari een launch in Maranello. Op hun privécircuit Fiorano zullen ze voor het eerst de baan opgaan. Lewis Hamilton en Charles Leclerc zullen allebei de baan op gaan in de nieuwe SF-25. Ferrari zal op 18 februari al de eerste beelden laten zien van de nieuwe auto. Hoe laat de launch zal plaatsvinden, is nog niet bekendgemaakt.

Aston Martin - 23 februari

Aston Martin laat hun nieuwe livery zien tijdens het evenement van de Formule 1. De Britse renstal zal de AMR25 op een later moment onthullen. Op 23 februari zullen ze online de eerste beelden van de nieuwe auto van Lance Stroll en Fernando Alonso gaan delen. Eén dag later gaan ze de baan op in Bahrein voor een shakedown. Het is nog niet duidelijk hoe laat ze de eerste beelden van de AMR25 gaan onthullen.

Mercedes - 24 februari

Het team van Mercedes is het laatste team dat met een officieel bericht over de launch naar buiten is gekomen. Op 24 februari zullen ze de nieuwe Mercedes F1 W16 E Performance aan de wereld gaan tonen. Het is de verwachting dat ze ook de baan op zullen gaan voor een shakedown. Mercedes zal de livery onthullen tijdens het event in de O2 Arena, en het is de verwachting dat ze nu slechts een aantal renders van de W16 zullen tonen. Een tijd is nog niet bekendgemaakt.

Alle data op een rijtje:

Williams: 14 februari, tijd nog niet bekend

Haas: 16 februari, tijd nog niet bekend

McLaren: 18 februari, 21:00

Red Bull: 18 februari, 21:00

Racing Bulls: 18 februari, 21:00

Sauber: 18 februari, 21:00

Alpine: 18 februari, 21:00

Ferrari: 19 februari, tijd nog niet bekend

Aston Martin, 23 februari, tijd nog niet bekend

Mercedes: 24 februari, tijd nog niet bekend