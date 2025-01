'Verstappen neemt bijzondere miljoenenaankoop in ontvangst'

Max Verstappen lijkt zijn laatste vrije dagen voor de start van het seizoen goed te gebruiken. De Nederlandse regerend wereldkampioen heeft hoogstwaarschijnlijk een nieuw speeltje in ontvangst genomen. Het gaat volgens Italiaanse media om een peperduur megajacht.

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur, en een aantal coureurs hebben zich alweer op de fabrieken gemeld. Max Verstappen meldde zich deze week op een heel andere plek. De Nederlandse Red Bull-coureur werd door La Gazzetta dello Sport gespot in Italië. Verstappen heeft daar een aankoop in ontvangst genomen. Het gaat om een reusachtig jacht, dat hem waarschijnlijk miljoenen heeft gekost.

Viareggio

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Verstappen zo'n twee jaar geleden een reusachtig jacht aangeschaft. Het jacht van 33 meter nam hij deze week in ontvangst, zo stelt de Italiaanse sportkrant. Verstappen werd gespot in Viareggio waar hij samen met onder meer zijn vriendin Kelly Piquet de boot in ontvangst kwam nemen. De krant meldt dat Verstappen zich met zijn entourage meldde bij de Overmarine-scheepswerf in Viareggio. Daar vond de overdracht plaats tijdens een soort speciaal evenement.

Unleash the Lion

Het gaat volgens de krant om een superjacht in de Mangusta-serie. Het enorme vaartuig heeft de naam 'Unleash the Lion' gekregen, Verstappen gebruikt wel vaker termen die verwijzen naar de leeuw die ook terugkomt op zijn helmdesign. Het is volgens La Gazzetta dello Sport nog niet duidelijk wat er nu met de boot gaat gebeuren. De boot kan worden achtergelaten in de haven in Viareggio, maar hij kan ook worden verplaatst. De krant suggereert dat het jacht ook bijvoorbeeld naar een haven in Nederland kan worden gebracht. Verstappen woont zelf in Monaco, en het is ook mogelijk dat 'Unleash the Lion' naar de stadstaat wordt gebracht. Verstappen is niet de enige superster die een jacht kocht in Viareggio, onder meer Cristiano Ronaldo ging hem voor.