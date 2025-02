Le Mans-winnaar walgt van George Russell

De Nederlandse racelegende Gijs van Lennep walgt van George Russells schijnheilige gedrag. De voormalig F1-coureur refereert naar het conflict tussen Max Verstappen en de Britse Mercedes-coureur na afloop van de kwalificatie in Qatar in 2024. Wat was er precies gebeurd? Op de baan tijdens de Q3 in de kwalificatie moest Russell in de ankers om Verstappen te ontwijken tijdens een opwarmronde. De stewards riepen Russell en Verstappen naar het verhoorkamertje voor tekst en uitleg. De stewards gaven uiteindelijk de Red Bull-coureur een bijzondere gridstraf van een plaats. Na afloop voelde Verstappen zich 'genaaid' door zijn Britse concullega. In de media ontstond een moddergevecht tussen de twee kemphanen.

Flink aanpakken

Van Lennep houdt er niet van als coureurs elkaar een oor aannaaien en loopt in de uitzending van Langs de vangrails op ZiggoSport leeg over het handelen van Russell in Qatar: ''Ze moeten elkaar niet zwartmaken. Dat is het tegenwoordig ook. Als je Russell ziet..., dan denk je 'aardige vent', zonder baard, een keurige jongen. En die is de grootste boef allertijden'', begon de 82-jarige. ''Achter de mensen zijn rug om. Geef hem een gele kaart ondanks dat hij zich zo netjes gedraagt en alles maar vindt dat hij het goed doet en Max niet. Noem het maar allemaal op. Dat vind ik nou een mannetje, die moeten ze ook maar een keer flink aanpakken. Die krijgt nog wel klop hoor, dan wordt wat nog dit jaar in de Formule 1'', sloot vurig af.

Carrière

Van Lennep werd geboren op 16 december 1942 in Amsterdam. De Nederlander begon zijn carrière in de autosport in de jaren 1960 en werd in de jaren 1970 een prominente naam, vooral in langeafstandsraces. Hij is het meest bekend van zijn deelname aan de 24 uur van Le Mans, waar hij in 1971 samen met zijn teamgenoot Helmut Marko de overwinning behaalde in een Porsche 917. Deze prestatie wordt nog steeds gezien als een van de grootste successen in de Nederlandse motorsportgeschiedenis. Naast zijn Le Mans-succes deed van Lennep mee aan acht Grand Prix'. Hij scoorde twee wk-punten, waaronder een op de befaamde Nürburgring Nordschleife. Na zijn actieve carrière in de autosport bleef van Lennep betrokken bij de motorsportwereld en is hij een gerespecteerde persoonlijkheid in de Hollandse autoracerij.