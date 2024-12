Verstappen nog steeds boos op 'liegende' Russell: "Onacceptabel"

Max Verstappen zorgde afgelopen week in Qatar voor ophef door flink uit te halen naar George Russell. Volgens Verstappen had de Brit er mede voor gezorgd dat hij een gridstraf kreeg na de kwalificatie. Verstappen staat nog steeds achter die woorden en hij stelt dat hij geen spijt heeft.

Verstappen pakte in Qatar de pole position, maar na een paar uur was hij deze alweer kwijt. In de kwalificatie had hij George Russell geblokkeerd, terwijl beide coureurs bezig waren met een cool down lap. Verstappen kreeg een gridstraf van één plek, en hij was furieus. Na afloop van de race haalde hij keihard uit naar Russell, die volgens Verstappen bij de stewards er alles aan had gedaan om hem een straf te geven.

Geen spijt

De woedende woorden van Verstappen gingen de wereld over. In Abu Dhabi is het dan ook het gesprek van de dag. Als Verstappen door de internationale media wordt gevraagd of hij spijt heeft, reageert hij fel: "Nee, ik heb geen spijt, want ik meende alles wat ik zei. Het is nog steeds hetzelfde. Als ik het over moest doen, had ik misschien nog wel meer gezegd, wetende hoe de race zou aflopen."

Onacceptabel

Russell heeft voor veel woede gezorgd bij Verstappen. De Nederlander vindt dat zijn Mercedes-concurrent veel te ver ging bij de stewards: "Ik kan nog steeds niet geloven dat iemand zo kan zijn bij de stewards. Voor mij was dat zo onacceptabel. We zijn allemaal coureurs en we hebben veel respect voor elkaar. We sporten en reizen zelfs samen. Natuurlijk heb je momenten waarbij je elkaar tegenkomt, crasht of niet gelukkig bent. In mijn hele loopbaan heb ik nog nooit meegemaakt wat ik heb meegemaakt bij de stewards in Qatar. Voor mij was dat echt onacceptabel."

Liegen

Russell is ook voorzitter van rijdersvakbond GPDA, maar dat staat volgens Verstappen helemaal los van deze zaak. De wereldkampioen is duidelijk: "Het heeft er niets mee te maken dat hij de voorzitter van de GPDA is. Ik had gewoon nooit verwacht dat iemand zo actief zou proberen om iemand een straf te bezorgen. En om te liegen waarom ik iets deed. Maar het had duidelijk invloed op de stewards. Het was gewoon echt niet aardig en eigenlijk heel schokkend, wat er met hem aan de hand was."