Verstappen woest na gridstraf: "Slaat nergens op"

Max Verstappen start de Grand Prix van Qatar van morgen toch niet vanaf de pole position. De Nederlander ontving laat op de avond een opvallende gridstraf van één positie. Verstappen start de race als tweede, maar hij is niet bepaald te spreken over zijn straf.

Verstappen leek voor het eerst sinds de Grand Prix van Oostenrijk weer een race vanaf de pole position te mogen starten. In de kwalificatie op het circuit van Losail was hij 0,055 seconden sneller dan George Russell. Maar toch zal de Brit en niet Verstappen de race van morgen vanaf de eerste plek starten. Verstappen had Russell geblokkeerd toen beide coureurs niet bezig waren met een pushlap.

Verstappen had niet verwacht dat hij een straf zou krijgen, hij en Russell waren immers niet aan het pushen. Laat op de avond bleek echter dat Verstappen wél een straf had gekregen. De stewards gaven toe dat er niet veel aan de hand was, maar toch werd er dus een straf uitgedeeld. Opvallend genoeg kreeg Verstappen voor dit moment ook nog eens een extra strafpunt op zijn superlicentie. Het zorgt ervoor dat hij moet opletten dat hij niet te vaak over het randje gaat. Bij De Telegraaf reageerde Verstappen woest op zijn straf: "Dit slaat helemaal nergens op."