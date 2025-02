FIA-president geeft Verstappen-criticus Herbert trap na: "Hij was partijdig"

Autosportfederatie FIA nam eind vorige maand afscheid van steward Johnny Herbert. De Brit was naast zijn rol als steward ook analist bij goksites, maar volgens de FIA waren deze taken simpelweg onverenigbaar. FIA-president Mohammed Ben Sulayem staat volledig achter het vertrek van Herbert.

Oud-coureur Johnny Herbert groeide vorig jaar snel uit tot een controversieel figuur in de Formule 1-wereld. Hij was jarenlang analist voor Sky Sports, maar hij had de zender verlaten. Daarna gaf hij analyses bij goksites, en dat combineerde hij vorig jaar met de rol van driver steward. Herbert analyseerde ook de races waar hij zelf steward was geweest, en bij de goksites was hij regelmatig zeer kritisch op Max Verstappen.

Belangenconflict

Verstappen ergerde zich aan het gedrag van Herbert, en hij kreeg veel bijval. De FIA nam het besluit dat deze twee functies onverenigbaar zijn, en dat ze gezamenlijk hebben besloten uit elkaar te gaan. Tijdens een evenement in Spanje verklaarde FIA-president Mohammed Ben Sulayem het vertrek van Herbert, hij wordt geciteerd door Marca: "Johnny was een goede steward, maar er was een belangenconflict, en dat weet hij. Je kan niet tegelijkertijd een journalist zijn bij een groot bedrijf en je mening geven, en dan steward spelen. Wat eigenlijk een scheidsrechter is. Je zou kunnen zeggen: 'mijn beste scenario is dat die en die wint'."

Dankbaarheid

Ben Sulayem begrijpt heel goed dat dit voor scheve gezichten kan zorgen. De FIA-president is daar heel duidelijk over, en hij gaat verder met zijn verhaal over Herbert: "En wat als die coureur die je voorkeur heeft een andere coureur op de eerste of de tweede plaats ziet rijden? Hoe kom je dan tot je beslissing? Hij begreep deze beslissing, en hij bedankte de FIA voor deze grote kans en wij hebben hem bedankt voor wat hij voor ons heeft gedaan."