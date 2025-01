FIA-steward Herbert legt werkzaamheden per direct neer

Autosportfederatie FIA is met belangrijk nieuws naar buiten buitengekomen. Ze hebben namelijk bekendgemaakt dat Johnny Herbert niet langer zal fungeren als steward. De Brit zorgde vorig jaar voor veel ophef met zijn discutabele beslissingen en zijn opvallende uitspraken bij goksites.

De FIA heeft zojuist bekendgemaakt dat Herbert in het aankomende seizoen geen steward meer is. Vorig jaar fungeerde hij tijdens een aantal races als steward, en hij deelde regelmatig zware straffen uit. Vervolgens gaf hij commentaar op zijn eigen beslissingen bij goksites. Dit zorgde voor frustratie bij fans, coureurs en teams. De FIA stelt dat beide partijen hebben besloten dat het beter was om uit elkaar te gaan.

Goksites

Herbert was in de afgelopen jaren werkzaam als analist voor Sky Sports. In 2022 kwam er echter een einde aan deze samenwerking, waarna hij zijn mening bleef geven over de sport. Dit deed hij echter niet bij nieuwssites, maar bij gokplatformen. Toen Herbert vorig jaar ook steward werd, zorgde dit voor ophef. Hij gaf namelijk zijn mening over zijn eigen beslissingen, maar dat deed hij wel op goksites. Dit zorgde voor frustratie, vooral Max Verstappen was niet blij met Herbert. De Brit was ook regelmatig kritisch op de Nederlandse wereldkampioen.

Media-optredens

Nu komt er dus een einde aan zijn tijd als steward. De FIA deelde op sociale media een kort statement waarin ze uitleggen waarom ze uit elkaar gaan. Ze wijzen ook naar zijn media-optredens: "Met spijt maken we bekend dat Johnny Herbert niet langer de positie van driver steward zal vervullen in de Formule 1. Johnny wordt algemeen gerespecteerd en hij brengt veel waardevolle ervaring en deskundigheid mee in zijn rol. Na een gesprek zijn we het erover eens geworden dat zijn taken als steward en die van media-pundit onverenigbaar zijn. We bedanken hem voor zijn dienst en wensen hem het beste voor de toekomst."