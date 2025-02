Hoe kan Verstappen dit jaar geschiedenis schrijven?

Max Verstappen kan dit jaar de geschiedenisboekjes in de Formule 1 gaan herschrijven. De Nederlander kan zijn vijfde wereldtitel op rij pakken, maar hij kan nog veel meer legendarische stappen gaan zetten in de koningsklasse van de autosport.

Waar veel van zijn concurrenten al op de fabriek verschenen, bleef het lang stil rondom Verstappen. Gisteren liet Verstappen op sociale media weten dat hij aan het nieuwe seizoen is begonnen, en daarmee is dus ook de jacht op wereldtitel nummer vijf begonnen. Verstappen werd in de afgelopen vier jaar wereldkampioen, en een vijfde titel op rij zou een record zijn.

Schumacher

Als de Nederlander zijn vijfde wereldtitel op rij pakt, dan evenaart hij het record van Michael Schumacher. De Duitser pakte van 2000 tot en met 2004 elk jaar de wereldtitel. Verstappen staat nu nog op gelijke hoogte met Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Juan Manuel Fangio. Het is geen slecht rijtje om in te staan, maar Verstappen kan daar dit jaar afstand van nemen.

Fangio

Als Verstappen zijn vijfde wereldtitel pakt, dan komt hij op gelijke hoogte te staan met zwartwit-legende Fangio. De iconische Argentijn pakte zijn titels in 1951, 1954, 1955, 1956 en 1957. In de geschiedenis van de Formule 1 wisten alleen Schumacher en Hamilton de score van Fangio te overtreffen. Verstappen staat nu op gelijke hoogte met Vettel en Alain Prost, wat zeker ook geen slecht rijtje is.

Vettel

Verstappen kan dit jaar ook de top drie in een ander opvallend rijtje binnendringen. De Red Bull-coureur heeft tot nu toe 112 podiumplekken gepakt in zijn loopbaan in de Formule 1. Daarmee staat hij echter op de vierde plaats in de ranglijst van de meeste podiumplekken aller tijden. Nummer drie Vettel staat echter ‘slechts’ tien podiumplekken voor hem. Het is realistisch om te stellen dat Verstappen Vettel hier kan gaan inhalen. De cijfers van Schumacher (155 podiumplekken) en Hamilton (202) podiumplekken zijn misschien iets te hoog gegrepen voor dit jaar.

Iets te hoog gegrepen

Er zijn wel meer records die Verstappen in theorie kan verbreken, maar die iets te hoog gegrepen lijken te zijn. Verstappen kan bijvoorbeeld in theorie het record voor de meeste hattricks in de Formule 1 verbreken. Dat houdt in dat een coureur in één weekend de pole position, de zege en de snelste ronde pakt. Verstappen heeft tot nu toe dertien keer een hattrick gepakt, terwijl het record op naam staat van Schumacher met 22 hattricks. Verstappen kan dit record verbreken, maar dan heeft hij wel een onverwachts sterk seizoen nodig.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor het record van de meeste Grand Slams. Dit houdt in dat een coureur in één weekend de snelste ronde rijdt, de pole position pakt, de race wint en alle rondjes aan de leiding rijdt. Verstappen heeft dat vijf keer gedaan, terwijl het record op naam staat van Jim Clark met acht. In theorie kan Verstappen dit record dit jaar verbreken, maar in de praktijk lijkt dat niet mogelijk te zijn.