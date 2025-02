Aardverschuiving in de Formule 1: Frisse wind of slecht nieuws?

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur. Later deze maand gaan de coureurs voor het eerst de baan op voor de wintertest, en volgende maand wordt het seizoen afgetrapt in Australië. Wat opvalt is dat het startveld er compleet anders uitziet dan vorig jaar, er heeft een soort aardverschuiving plaatsgevonden.

Als op 16 maart de startlichten doven in Melbourne gaan er slechts twee teams van start met hetzelfde rijdersduo als in Abu Dhabi eind vorig jaar. Alleen bij de teams van McLaren en Aston Martin zitten de coureurs nog op hun post. Lando Norris en Oscar Piastri en Fernando Alonso en Lance Stroll zijn de stabiele factoren van dit jaar.

Buiten deze twee teams hebben de andere acht teams namelijk veranderingen doorgevoerd aan de line-up. De verschuivingen kwamen begin 2024 al op gang, toen duidelijk werd dat Lewis Hamilton ging overstappen naar Ferrari. Pas vlak voor de kerstdagen kwam het startveld rond toen Red Bull Sergio Perez verving door Liam Lawson en laatstgenoemde bij Racing Bulls werd vervangen door Isack Hadjar.

Amper doorstroming

Het is een compleet ander beeld dan vorig jaar. In 2024 verschenen namelijk precies dezelfde twintig coureurs aan de start als tijdens de laatste race van het jaar daarvoor. Tijdens het seizoen vonden er nog wel een paar veranderingen plaats, maar verder was het ver zoeken naar nieuwe gezichten. Er waren wel debutanten, maar dit waren invallers. Aan het begin van het jaar waren ze dus niet de eerste keus.

Het was geen goed nieuws voor de autosport. Het feit dat de teams vasthielden aan hun coureurs, was slecht voor de doorstroming. Talentvolle coureurs konden nergens heen, en sommigen stonden daardoor gedwongen een jaar aan de zijlijn. Ze stonden stil in hun ontwikkeling, en F2-kampioen Theo Pourchaire verdween zelfs helemaal uit beeld.

Afscheid

Dit jaar is alles anders, en de Formule 1 krijgt dit jaar een fris gezicht. Met Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar en Andrea Kimi Antonelli staan er drie echte debutanten aan de start. Liam Lawson gaat ook zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 rijden, terwijl Oliver Bearman en Jack Doohan vorig jaar al mochten invallen.

Door de komst van dit verse bloed heeft de Formule 1 wel afscheid moeten nemen van een aantal bekende koppen. Logan Sargeant, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou en Kevin Magnussen keren dit jaar definitief niet terug. Ook Franco Colapinto heeft geen racezitje, maar daar kan snel verandering in komen als Doohan niet presteert bij Alpine.

Frisse wind

Met Ricciardo, Bottas en Perez is de Formule 1 drie populaire posterboys verloren. De vraag is echter of dit erg is, want met de nieuwe namen kunnen er nieuwe verhalen worden geschreven. Coureurs als Hadjar, Bortoleto en Antonelli hebben het in zich om in korte tijd enorm populair te worden. Een aardverschuiving is dus helemaal niet slecht, het zorgt voor een frisse wind in de koningsklasse van de autosport.