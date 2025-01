Lawson officieel begonnen als Red Bull-coureur

Liam Lawson is officieel begonnen aan zijn nieuwe job bij Red Bull Racing. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen meldde zich gisteren voor het eerst op het hoofdkantoor van Red Bull in Milton Keynes. Hij staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen.

Het is een week van eerste dagen in de Formule 1. Op maandag meldde Lewis Hamilton zich voor het eerst bij Ferrari, Jack Doohan beleefde zijn eerste werkdag van het jaar bij Alpine en ook Franco Colapinto heeft zich gemeld in Enstone. Terwijl alle aandacht op woensdag uitging naar de eerste Ferrari-rondjes van Hamilton, meldde ook Liam Lawson zich bij zijn nieuwe werkgever.

Zware uitdaging voor Lawson

Lawson werd vorig eind vorig jaar aangewezen als de opvolger van Sergio Perez bij Red Bull. De aankondiging van de Nieuw-Zeelander vond vlak voor de kerstdagen plaats, en het zorgde direct voor veel verhalen. Bij Red Bull wordt hij de teamgenoot van de oppermachtige Max Verstappen. De Nederlandse regerend wereldkampioen is de onbetwiste kopman van Red Bull, en Lawson zal om moeten gaan met de druk die hoort bij het topteam. Zijn voorgangers Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Perez hadden het hier met enige regelmaat zeer zwaar mee.

Eerste indruk

Voor Lawson is zijn tijd bij Red Bull nu officieel begonnen. Woensdagavond deelde Red Bull de eerste beelden van Lawsons eerste werkdag. Getooid in een hoodie met subtiele Red Bull-sponsoring meldde hij zich in Milton Keynes, en poseerde hij voor de goedgevulde prijzenkast van de Oostenrijkse renstal. Lawson maakte kennis met het personeel, en maakte een relaxte indruk op de beelden. Het is nog niet bekend wanneer hij voor het eerst plaats gaat nemen in een Red Bull-bolide dit jaar. Red Bull heeft geen eigen launch op de planning staan, en zover bekend hebben ze ook nog geen TPC-test aangekondigd.