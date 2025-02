Horner sluit vertrek bij Red Bull uit

Het team van Red Bull Racing heeft een onrustig jaar achter de rug in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal kwam te kort op de baan, en achter de schermen rommelde het. Teambaas Christian Horner gelooft in zijn team, en hij moet er niet aan denken om te vertrekken.

Red Bull verloor vorig jaar de voorsprong op de baan. Ze kampten met de nodige problemen waardoor ze werden ingehaald door McLaren en Ferrari. Max Verstappen stak zijn ergernis niet onder stoelen of banken en hij eiste verbetering. In de laatste fase van het seizoen ging het wat beter, en wist Verstappen te winnen in de regen van Brazilië en op het circuit van Losail in Qatar.

Toekomst

Ook Horner zelf stond in de spotlight. Hij werd begin vorig jaar beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar werd uiteindelijk vrijgesproken. Daarna verlieten onder meer Adrian Newey en Jonathan Wheatley het team, en dat was een flinke tik voor Red Bull. In gesprek met de internationale media laat Horner weten dat hij nog lang niet wil vertrekken: "Ik heb een verbintenis bij Red Bull tot het einde van het decennium. Mijn betrokkenheid en toewijding blijven onbetwist."

Rel rondom Horner

Horner heeft geen zin om terug te kijken op de rel rondom zijn persoon. De Britse teambaas blijft er diplomatiek over en hij probeert tot een uitleg te komen aan de hand van een metafoor over de auto: "Je leert altijd in het leven, je past altijd lessen toe. De dag dat je denkt dat je alles weet, of dat je niet leert, is de dag dat je achteruit gaat. Het is hetzelfde in het leven, het is hetzelfde met de auto, het is gewoon hetzelfde met alles. Je past die lessen altijd toe om te proberen dingen in de toekomst beter te gaan doen."