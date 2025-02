Kritiek op crash Hamilton buitensporig volgens F1-teambaas

Lewis Hamilton is bezig met de voorbereidingen op zijn eerste seizoen bij Ferrari. Vorige week kwam hij in actie tijdens een speciale test op het circuit van Barcelona. Daar ging het echter fout, want hij crashte. Volgens Eddie Jordan is dat echter heel erg normaal.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton gaat dit jaar voor het eerst rijden voor Ferrari. Hij heeft na elf jaar afscheid genomen van Mercedes, en bij Ferrari wil hij nu geschiedenis gaan schrijven. Ferrari is hem zo goed mogelijk aan het voorbereiden op zijn eerste race, en hij heeft al meerdere TPC-tests afgewerkt. In Barcelona ging dat mis, toen hij crashte. Het werd niet helemaal duidelijk hoe zwaar de crash was, maar het zorgde wel voor veel headlines.

Limiet opzoeken

Fans reageerden kritisch, maar volgens kenners is er helemaal niets aan de hand. Oud-teambaas Eddie Jordan legt dat uit in zijn podcast Formula for Success: "Ik denk niet dat het hem ook maar enigszins dwars zal zitten. Teambazen zoals ik raakten er in die tijd aan gewend en dat is waar je de vele dozen vol met reserveonderdelen voor meebrengt. Coureurs moeten simpelweg de limiet opzoeken. Als je niet weet wat de limiet is, dan ga je niet snel genoeg. Dat is het probleem. Ik zie liever dat Lewis nu kleine foutjes maakt dan dat hij het doet in een kwalificatie of een race. Hij krijgt vast en zeker genoeg tijd van Ferrari."

Commerciële kansen

De Ierse oud-teambaas stelt dat dit ook nog heel positief is voor Ferrari. Jordan wijst naar de grote impact die Hamilton zal hebben op het team én het merk: "Ferrari bouwt meer straatauto's en ze vergroten de winst door Lewis. Ze zijn dus absoluut in staat om externe inkomsten of uitgaven met Lewis te compenseren. Dat is ook terecht. Ik twijfel er absoluut niet aan dat het een berekende, financiële en ook een commerciële beslissing was. Ik denk dat ze het vele malen hebben terugverdiend."