Aston Martin komt met prachtig eerbetoon voor Eddie Jordan

De Formule 1-wereld staat dit weekend stil bij het overlijden van Eddie Jordan. De iconische Ierse oud-teambaas overleed afgelopen donderdag, en dat maakte veel los in de paddock. Het team van Aston Martin komt dit weekend dan ook met een prachtig eerbetoon.

Jordan was jarenlang een belangrijk gezicht in de Formule 1. Met zijn eigen Jordan-team zorgde hij voor mooie stunts en successen, en na zijn tijd als teambaas werd hij een geliefde analist. Vorig jaar maakte hij bekend dat hij ernstig ziek was, en op donderdag overleed hij in zijn woonplaats Kaapstad in Zuid-Afrika. Er ging een schokgolf door de Formule 1, en dit weekend wordt er dan ook veelvuldig stilgestaan bij zijn overlijden.

Klaverblad

Het team van Aston Martin eerst Jordan dit weekend door middel van een aangepaste livery. Op de wagens van Fernando Alonso en Lance Stroll zijn stickers geplaatst als eerbetoon voor Jordan. Op de AMR25's van Alonso en Stroll is de naam van Jordan te zien, en er is ook een klaverbladembleem te zien. Dit is een verwijzing naar de Ierse achtergrond van Jordan. Daarnaast was de klaver te zien op de eerste wagens waarmee Jordan in de Formule 1 reed.

Geschiedenis

Het feit dat Aston Martin voor dit eerbetoon kiest, is niet vreemd. Jordan verkocht zijn team in 2005, en na meerdere overnames werd het team Aston Martin. Bij de Britse renstal staan ze dan ook veelvuldig stil bij Jordans overlijden. Ze plaatsen op sociale media verschillende eerbetonen, waaronder een mooie tekst voor de Ier: "Een eerbetoon aan een ware legende van onze sport en van ons team. Eddie Jordans naam zal dit weekend trots op onze auto prijken, terwijl we aan zijn ongelooflijke nalatenschap in de autosport eren." Jordans nalatenschap is ook bij het team merkbaar. Als manager van Adrian Newey speelde hij een grote rol bij de komst van hem naar Aston Martin.