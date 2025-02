Hoe Ferrari Zhou terug kan helpen naar de Formule 1

Guanyu Zhou heeft de Formule 1-wereld nog niet helemaal vaarwel gezegd. Gisteren werd duidelijk dat hij de nieuwe reservecoureur van Ferrari is. Voor Zhou is het een mooie kans, maar het is ook een goede zet richting een eventuele comeback.

Zhou reed in de afgelopen drie jaar in de Formule 1 voor het team van Sauber. In dienst van het Zwitserse team wist hij nauwelijks te overtuigen, en het kwam dan ook voor niemand als een verrassing toen Sauber vorig jaar bekendmaakte dat ze zijn contract niet gingen verlengen. Zhou moest op zoek naar een nieuwe werkgever, en al snel werd zijn naam bij Ferrari genoemd.

Zhou heeft een verleden als juniorencoureur bij Ferrari, en bij Sauber reed hij ook met een krachtbron van de Italianen. Ferrari had daarnaast ook een nieuwe reservecoureur nodig aangezien Oliver Bearman voor Haas gaat rijden en Antonio Giovinazzi niet bij alle coureurs aanwezig kan zijn. Zhou biedt het team een uitweg voor dit probleem, en Ferrari biedt Zhou een kansrijk plekje.

Kansen

Als reservecoureur bestaat er immers altijd een kans dat je moet invallen. Als een coureur ziek wordt, geblesseerd raakt of wordt geschorst, dan wordt er een beroep gedaan op de reservecoureur. Op deze manier kon Bearman vorig jaar immers drie Grands Prix rijden. Daarnaast kan een reservecoureur ook worden ingezet tijdens TPC-tests, of tijdens testdagen voor bandenleverancier Pirelli. Ferrari heeft nog niets gecommuniceerd over de plannen met Zhou, maar de kans is groot dat hij meters kan gaan maken.

Voor Zhou is het ook een leerzame plek. Hij krijgt een kijkje in de keuken bij een team dat met Lewis Hamilton en Charles Leclerc beschikt over twee absolute supersterren. Samenwerken met zevenvoudig wereldkampioen kan gunstig zijn voor de nog altijd maar 25-jarige Chinees.

Comeback

Zhou heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij wil terugkeren in de Formule 1. Nu is de kans klein dat hij een racezitje krijgt bij Ferrari, maar voor 2026 liggen er wel kansen. Ferrari heeft volgend jaar twee klantenteams: Haas én Cadillac. Vooral dat laatstgenoemde team kan interessant zijn voor Zhou.

Cadillac gaat vanaf volgend jaar deelnemen aan de Formule 1. Moederbedrijf General Motors wil eigen krachtbronnen gaan fabriceren, maar in de eerste jaren rijden ze met Ferrari-motoren. Mario Andretti gaf eerder al aan dat Cadillac inzet op een Amerikaans talent én een ervaren coureur.

Ervaring

Zhou is geen Amerikaans talent, maar met zijn 68 Grands Prix heeft hij wel de nodige ervaring in de Formule 1. Daarnaast liggen er ook lijntjes tussen Zhou en Cadillac. Na dit jaar heeft hij de nodige kennis van de Ferrari-motor, wat nuttig kan zijn. Er gaan in 2026 wel nieuwe motorregels gelden, maar enige kennis van zaken zal voor Cadillac zeer welkom zijn.

Zhou kent ook mensen bij Cadillac. De Amerikaanse renstal stelde vorig jaar Graeme Lowdon aan als teambaas, en dat kan gunstig uitpakken voor Zhou. Lowdon was namelijk onderdeel van zijn managementteam, en was in deze rol regelmatig aanwezig in de paddock. Hij kent Zhou goed, en dus is het niet vreemd om te stellen dat de Chinees op het lijstje staat. Zijn Ferrari-connectie is dan ook nuttig. Ferrari en Zhou kunnen elkaar helpen, en het kan Zhou aan een zitje helpen.