Zhou maakt F1-comeback bij Ferrari

Het team van Ferrari heeft een nieuwe reservecoureur aangesteld. De Italiaanse renstal heeft naast Antonio Giovinazzi de Chinese coureur Guanyu Zhou gecontracteerd. Zhou reed vorig jaar in de Formule 1 voor het team van Sauber en sprak de wens uit om in de sport te blijven.

Zhou reed sinds 2022 in de Formule 1 voor Sauber. In de afgelopen drie seizoenen wist hij geen grootste prestaties neer te zetten. Vorig jaar pakte hij de enige punten van het team door in Qatar als achtste over de streep te komen. Hij kreeg echter geen contractverlenging, omdat Sauber ervoor koos om Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto aan te trekken. Nu heeft hij dus een nieuwe baan gevonden.

Verleden

Ferrari deelt dat Zhou samen met Giovinazzi de reserverol op zich zal nemen. Aangezien Giovinazzi ook in het WEC rijdt, kan hij niet bij elk raceweekend aanwezig zijn. Zhou heeft daarnaast ook een verleden bij Ferrari, want hij maakte van 2015 tot en met 2018 uit van de opleidingsploeg van de Italiaanse renstal. Zhou heeft hierdoor zijn gewenste plekje in de Formule 1 terug, en hij blijft hoop houden op een comeback in de komende jaren.

Bearman

Ferrari was in de afgelopen weken op zoek naar een tweede reservecoureur. Oliver Bearman vervulde deze rol in het afgelopen jaar, maar de Brit is dit jaar coureur voor Haas. Hij mocht vorig jaar in Saoedi-Arabië invallen voor Carlos Sainz bij Ferrari. Giovinazzi heeft vorige week voor Ferrari een TPC-test afgewerkt, net als juniorcoureur Dino Beganovic. Het is nog niet duidelijk of Zhou binnenkort de baan op gaat voor Ferrari. De Chinees zal wel veelvuldig aanwezig zijn, en is op commercieel gebied ook interessant. In zijn thuisland China is hij razend populair, en net als Lewis Hamilton wordt hij gezien als een soort stijlicoon. Vorig jaar eindige hij op de twintigste plaats in het wereldkampioenschap.