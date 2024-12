De Formule 1-coureurs van 2024: Guanyu Zhou, het Zhou-effect

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel drie: Guanyu Zhou, de man die zijn droom zag uitkomen in 2024.

Naam: Guanyu Zhou, (China, 30 mei 1999)

Eindklassering 2024: twintigste

WK-punten: 4

Beste klassering: achtste (Qatar)

Het Zhou-effect

Afgelopen april was het dan eindelijk zover: het Formule 1-circus keerde na vijf jaar terug naar Shanghai voor de Grand Prix van China. Het betekende dat Guanyu Zhou, die de eerste Chinese coureur op de Formule 1-grid is, tijdens zijn derde seizoen in de koningsklasse eindelijk zijn droom kon waarmaken: racen in een Formule 1-auto in zijn land en zijn stad. De tribunes zaten stampvol. Er was een waar Zhou-effect te zien: F1-billboards en foto's van de Chinese rijder hingen door de hele stad en in totaal bezochten 200.000 mensen het evenement op het Shanghai International Circuit. Dat Zhou na vier races nog op een vijftiende plaats in het kampioenschap stond met nul punten deed er niet toe, de Chinezen wilden gewoon aanwezig zijn bij de eerste thuisrace van hun landgenoot.

Zhou kon zijn fans echter niet terugbetalen met een fraai resultaat, al behaalde hij in 2024 in totaal slechts één keer de top tien in een kwalificatie, en dat deed hij wel op het Shanghai International Circuit. Hij kwalificeerde zich tijdens de sprintkwalificatie op P10, maar hij kon het niet omzetten in een puntenfinish. Dat kon hij ook niet op de zondag tijdens de Grand Prix. De 25-jarige kwam geen seconde in de buurt van de punten en kwam uiteindelijk als veertiende over de finish. Hij kreeg daarna wel een speciaal plekje toegewezen op start-finish, waar hij uit mocht stappen om zijn fans te bedanken. Zijn naam werd luidkeels gescandeerd door zijn fans, wat voor tranen zorgde bij de Sauber-rijder.

Voorlopig laatste thuisrace

De Formule 1 is mede door zijn aanwezigheid ook enorm in populariteit gestegen in zijn thuisland. Steeds meer Chinezen volgen de koningsklasse van de autosport, en dat was de voornaamste redenen voor de Formule 1 om het contract met de Grand Prix van China - dat eind 2025 af zou lopen - te verlengen tot en met 2030.

Maar bij de eerstvolgende editie zal Zhou er in ieder geval niet bij zijn, want het contract van de Chinees werd niet verlengd door Sauber. Dat mag absoluut geen verrassing zijn. Zhou presteerde dit jaar - ondanks dat hij inderdaad een zeer matige bolide had - gewoon heel erg slecht. Hij kwam tijdens negentien van de vierentwintig kwalificaties niet uit Q1, noteerde elf keer een tijd die hem een startpositie op de laatste plaats bezorgde en werd zodoende met 21-3 afgedroogd door teamgenoot Valtteri Bottas in het onderlinge kwalificatieduel.

Het wonder van Qatar

Ook in de races werd hij met 14-10 verslagen door de Fin, maar de belangrijkste statistiek was wel in het voordeel van de Chinese rijder. Hij behaalde tijdens een chaotische Grand Prix van Qatar een knappe achtste plaats, waarmee hij vier punten scoorde. Zhou scoorde zo niet alleen vier punten meer dan teamgenoot Bottas, maar hij voorkwam ook dat Sauber het Formule 1-seizoen 2024 puntloos zou afsluiten.

Op deze manier kan Zhou met opgeheven hoofd (tijdelijk) vertrekken uit de koningsklasse van de autosport. Hij heeft zelf echter de hoop dat hij volgend jaar nog actief zal blijven in de Formule 1. Hij zal niet als coureur op de grid staan, maar een rol als reservecoureur ziet hij wel zitten. Hij werd eerder al in verband gebracht met Ferrari. Het Italiaanse team is volgens de Chinees één van de teams die veel interesse in hem heeft. Zhou was van 2014 tot 2018 ook lid van de Ferrari Driver Academy en kent teambaas Frédéric Vasseur ook nog van de tijd dat de Fransman zijn teambaas was bij Alfa Romeo, dus het zou ook geen hele gekke move zijn.

Terugkeer?

Zhou hoopt met een rol als reservecoureur in beeld te blijven bij de teams voor een zitje in '26, maar het is de vraag of we hem ooit nog terug gaan zien als coureur in de Formule 1. Hij scoorde tijdens zijn drie seizoenen slechts zestien punten in de koningsklasse, terwijl zijn teamgenoot Valtteri Bottas, ondanks een puntloos 2024, 59 punten wist te verzamelen in dezelfde periode. Hij maakte dus nauwelijks indruk en wordt begin '26 ook al 27 jaar, waardoor jongere talenten met het oog op de toekomst misschien wel interessantere opties zullen zijn voor de F1-teams.

Daarentegen brengt Zhou wel veel geld met zich mee en valt er op de Chinese markt nog veel te winnen voor de Formule 1, waardoor hij in dat opzicht een interessante optie kan blijven voor teams die geld nodig hebben. Voor de rijder uit Shanghai en de steeds groter wordende Chinese fanbase is het in ieder geval wel te hopen dat hij ooit terugkeert. Het was voor hen al een droom dat de Chinees dit jaar mocht rijden op het Shanghai International Circuit, maar het ultieme doel zal toch altijd een puntenfinish - en misschien nog wel meer - blijven. Maar of die droom ooit uit zal komen, dat is de grote vraag.