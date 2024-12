Zhou gaat vol voor zitje bij Cadillac: "Het is een geweldige kans"

Guanyu Zhou zal volgend jaar niet op de Formule 1-grid staan, nadat zijn contract niet werd verlengd bij Sauber. De Chinees hoopt in 2026 wel weer op de grid terug te keren en gaat vol voor een stoeltje bij het nieuwe Formule 1-team van Cadillac.

Ondanks het feit dat Guanyu Zhou de eer van Sauber redde in 2024 door in Qatar de enige vier punten van het seizoen te scoren voor het Zwitserse team, was het geen verrassing dat zijn contract niet verlengd werd door de formatie uit Hinwil. Sauber, dat vanaf 2026 door het leven zal gaan als het fabrieksteam van Audi, besloot met het oog op de toekomst Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto naast Nico Hülkenberg neer te zetten voor het seizoen 2025.

Volledige focus op Formule 1

Hierdoor zal Zhou na drie jaar op zoek moeten naar een ander team, maar dat was voor 2025 een onmogelijke opgave. Bijna alle zitjes waren al vergeven en de plekjes die nog over waren, behoorden niet tot de mogelijkheden voor de man uit Shanghai. Daarom hoopt Zhou op een rol als reservecoureur bij één van de Formule 1-teams, zodat hij in beeld blijft bij de teams voor een zitje in '26. "Ik heb eigenlijk besloten om geen nieuwe serie te nemen", vertelde Zhou tegenover Motorsportweek. "Ik heb het gevoel dat er zoveel deuren open kunnen gaan, niet alleen volgend jaar, maar ook het jaar erna. Ik wil er zeker van zijn dat als er een kans is voor mij, op een stoeltje voor een race ofzo, ik aanwezig ben en die kans kan pakken. Dus dat is erg belangrijk."

Manager Zhou wordt teambaas bij Cadillac

Zhou lijkt ook een kans te hebben om in 2026 weer terug te keren op de grid. In 2026 zal er namelijk een nieuwe F1-team bijkomen, het team van Cadillac. Zij hebben Graeme Lowdon, de manager van Zhou, aangesteld als teambaas. Bovendien zal het Amerikaanse team in '26 en '27 gaan racen met Ferrari-motoren, en laat Ferrari nou het team zijn dat volgens geruchten de Chinees wil binnenhalen als reservecoureur voor 2025.

"Ik ga proberen daar een kans te krijgen"

Als Zhou gevraagd wordt naar Cadillac geeft hij aan vol voor die kans te willen gaan. "Ik weet heel goed dat General Motors en Cadillac in 2026 op de grid zullen staan. Ik denk dat het heel goed is voor de sport in het algemeen, omdat veel mensen het er altijd over hebben dat er waarschijnlijk niet genoeg zitjes beschikbaar zijn voor de jonge coureurs", vertelt de 25-jarige. "Ik denk duidelijk dat we veel jonge coureurs hebben voor volgend jaar. En dan denk ik, vanuit mijn positie, dat het een geweldige kans is, zeker omdat ik volgend seizoen geen zitje heb. Dus ik ga proberen daar een kans te krijgen."