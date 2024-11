Zhou bevestigt: "Ferrari één van de teams die echt in mij geïnteresseerd is"

Guanyu Zhou zal na dit seizoen gaan vertrekken bij het team van Sauber, maar lijkt wel actief te gaan blijven in de Formule 1. Hij zou misschien onderdak kunnen vinden bij het team van Ferrari, waar hij mogelijk aan de slag zou kunnen gaan als reservecoureur. Volgens de Chinees is Ferrari inderdaad één van de teams die in hem geïnteresseerd is.

Het team van Sauber, dat vanaf 2026 door het leven zal gaan als het fabrieksteam van Audi, maakte drie weken geleden wereldkundig dat het contract van coureurs Valtteri Bottas en Guanyu Zhou niet zal worden verlengd. Zij zullen vanaf volgend jaar vervangen gaan worden door Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto, die beiden een meerjarig contract tekende bij Sauber/Audi.

Dit betekent dat Bottas en Zhou op zoek zullen moeten naar een zitje bij een ander Formule 1-team, maar dat is een onmogelijke opgave geworden. Alleen Visa Cash App RB (VCARB) heeft nog een zitje beschikbaar voor 2025, maar daar lijken beide mannen niet voor in aanmerking te komen. Dat weten Bottas en Zhou ook, en zij hebben daarom hun zinnen gezet op een rol als reservecoureur bij een Formule 1-team, om zo in beeld te blijven voor een zitje in 2026.

Reservecoureur

De Fin lijkt na drie jaar terug te gaan keren bij het team van Mercedes, om daar de rol van reservecoureur op zich te gaan nemen, terwijl Zhou volgens het Italiaanse Corriere della Sera in aanmerking lijkt te komen om dezelfde rol te gaan vervullen bij het team van Ferrari. De Scuderia is namelijk nog op zoek naar een reservecoureur, aangezien Ferrari-junior Oliver Bearman per 2025 aan de slag zal gaan als coureur bij het team van Haas.

Dat Ferrari bij de 25-jarige uit Shanghai uitkomt, is niet heel gek. In de eerste plaats heeft de Sauber-coureur banden met het Italiaanse team, aangezien hij tussen 2014 en 2018 lid was van de Ferrari Driver Academy. Bovendien heeft Zhou twee jaar lang samengewerkt met Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur bij het team van Sauber, waardoor de twee elkaar al behoorlijk goed kennen.

Ferrari geïnteresseerd

Volgens de Sauber-coureur behoort een terugkeer naar Maranello als reservecoureur ook zeker tot de mogelijkheden, want Ferrari heeft volgens Zhou ook daadwerkelijk interesse in hem. "We zijn met meerdere teams in gesprek en natuurlijk is Ferrari één van de teams die echt in mij geïnteresseerd is", vertelt Zhou tegenover Motorsport.com. "We moeten afwachten. Er zijn de komende weekenden natuurlijk nog veel dingen waarover we een beslissing moeten nemen, maar het is duidelijk dat we alle opties die we hebben, bekijken en zien waar we staan", vertelt de Chinees, die geen overhaaste beslissingen willen maken.

"Ik wil me nog niet ergens vastleggen voor de toekomst, omdat ik er zeker van wil zijn dat alles vastligt en duidelijk is. Ik wil me volledig inzetten voor het volgende project. Hopelijk gebeurt er binnenkort iets en wordt er een besluit genomen. Ik denk dat ik ergens in de komende weken een duidelijk idee heb."