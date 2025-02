Wolff fan van controversiële regelwijziging FIA

Autosportfederatie FIA zorgde vorige maand voor ophef met een opvallende regelwijziging. Door de nieuwe regels kunnen ze hard gaan ingrijpen bij 'wangedrag'. Mercedes-teambaas Toto Wolff steunt de regelwijziging, maar stelt wel dat er goed moet worden opgelet.

De FIA wil zware straffen gaan uitdelen bij wangedrag. Volgens de autosportfederatie valt ook taalgebruik onder wangedrag, waardoor coureurs bij scheldpartijen ook kunnen worden bestraft. Max Verstappen kreeg vorig jaar bijvoorbeeld al een taakstraf nadat hij het woordje 'fucked' had gebruikt tijdens een persconferentie. Vanaf dit jaar kunnen coureurs torenhoge boetes en mogelijk zelfs schorsingen krijgen. De FIA kan ook WK-punten gaan afpakken.

Geweldig

Mercedes-teambaas Toto Wolff moest zich in 2023 samen met Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur ook bij de stewards melden. Hij had gevloekt tijdens een persconferentie, en dat mag niet. In gesprek met de internationale media kijkt Wolff naar de huidige regelwijziging: "Ik werd in 2023 met Fred naar de stewards geroepen in Las Vegas, en dat vond ik echt geweldig. Ik was nog nooit naar de stewards geroepen, dus dat was een geweldige ervaring, het stond dus meer dan een jaar op de radar, maar ik denk dat het allemaal afhangt van hoe het wordt afgehandeld."

Patroon

Wolff is er geen fan van om voor elke scheldpartij direct een straf uit te delen. De Oostenrijker gaat verder met zijn verhaal: "Natuurlijk, als je elke keer dat een coureur zijn emoties laat zien in de auto een straf gaat uitdelen, dan zou dat te ver gaan. Maar naar mijn mening is het te veel geëscaleerd, met name bij de niet-Engelstalige mensen, zij kennen de nuances van het F-woord en het S-woord niet, en het wordt een beetje een patroon dat iedereen het gebruikt in de race. Het als een soort waarschuwing gebruiken, als je een beschaafd persoon bent, is best goed, maar het zal draaien om interpretatie."