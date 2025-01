Bizarre regelwijziging FIA: boetes, schorsingen en puntenaftrek bij wangedrag

Autosportfederatie FIA heeft op woensdagavond een opvallende wijziging doorgevoerd aan de Sporting Code. Ze hebben de regels omtrent 'wangedrag' aangepast, waardoor coureurs nu extreem zwaar kunnen worden gestraft. Het kan zelfs leiden tot schorsingen en zelfs aftrek van WK-punten.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem zorgde vorig jaar voor ophef. Hij vond dat de coureurs teveel scholden, en hij sprak ze aan op hun taalgebruik. Vlak na de beruchte uitspraken van Ben Sulayem vloekte Max Verstappen tijdens een persconferentie, wat hem een taakstraf opleverde. De coureurs ergerden zich dood aan de acties van de FIA, en coureursvakbond kwam met een open brief richting de autosportfederatie.

Wangedrag

De FIA gaat nu strenger optreden tegen mogelijk wangedrag. De autosportfederatie heeft de Sporting Code aangepast, en vooral de wijziging aan artikel 12.2.1 valt op. De FIA wil hier strenger gaan optreden tegen wangedrag. Volgens hen valt het algemene gebruik van taal (schriftelijk of verbaal), gebaren en/of tekens die aanstootgevend, beledigend, grof of onbeschoft zijn, en waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze als grof of onbeschoft kunnen worden opgevat, of die aanstootgevend, vernederd of ongepast kunnen zijn, het aanvallen van andere personen en het aanzetten tot bovenstaande handelingen hieronder. Ze spreken ook over daden die schadelijk kunnen zijn voor de FIA.

Megastraffen

De straffen die hiervoor kunnen worden uitgedeeld zijn zeer streng. Het gaat om straffen, die bij Formule 1-coureurs verviervoudigd worden. Voor een eerste overtreding spreekt men van een straf van 10.000 euro (40.000 euro voor een Formule 1-coureur), voor een tweede overtreding geldt een straf van 20.000 euro (80.000 euro voor een F1-coureur) én een voorwaardelijke schorsing van één maand. Bij een derde overtreding gaat hem om 30.000 euro (120.000 euro voor een F1-coureur), een daadwerkelijke schorsing van één maand en aftrek van WK-punten. Hoe de FIA dit precies wil gaan handhaven, en wat ze precies zien als een overtreding, is niet helemaal duidelijk.