Red Bull-toptalent Lindblad moet opvolger Verstappen worden

Red Bull kende in de afgelopen jaren veel successen in de Formule 1. Met Max Verstappen werd ze vier keer wereldkampioen, maar ze kijken ook naar de toekomst. Met Arvid Lindblad hebben ze goud in handen, maar wie is deze nieuwe superster?

Max Verstappen, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Carlos Sainz hebben één ding gemeen. Ze zijn allemaal opgeleid door Red Bull, en beleefden hun doorbraak met de rode stier op hun helm. Het Red Bull Junior Team is toonaangevend op het gebied van jonge coureurs, en ze lijken weer goud in handen te hebben.

In de afgelopen weken ging het veelvuldig over de 17-jarige Arvid Lindblad. Hij werd op 8 augustus 2007 geboren in het Britse Virginia Water, en hij heeft zijn Scandinavisch klinkende achternaam te danken aan zijn Zweedse vader. Zijn moeder is van Indiase afkomst, maar Lindblad rijdt gewoon onder de Britse vlag in de autosport.

Op zijn derde maakte Lindblad voor het eerst kennis met de racewereld, toen hij een crossmotor cadeau kreeg. Hij maakte al snel de overstap naar de karts, en hij boekte zijn eerste successen. In 2021 voegde hij zich bij het Red Bull Junior Team, om in 2022 zijn eerste stappen te zetten in de autosport. Namens Van Amersfoort Racing reed hij een half seizoen in de Italiaanse Formule 4. In 2023 reed hij in verschillende Formule 4-kampioenschappen, en hij was zeker niet onsuccesvol. Hij begon races te winnen en verdiende een promotie naar de Formule 3 in 2024.

Marko

In de Red Bull-kleuren reed hij voor het team van Prema, en hij won in Bahrein direct zijn eerste race. Hij kende een goed seizoen met meerdere sterke prestaties. Het absolute hoogtepunt volgde in Silverstone, in zijn moederland won hij zowel de sprint- als de hoofdrace. Opvallend genoeg pakte hij daarna geen punten meer, waardoor hij op de vierde plaats in het kampioenschap eindigde.

Red Bull-adviseur Helmut Marko stak niet onder stoelen of banken dat hij groot fan was van Lindblad. Het gaat niet alleen om Marko, want het lijkt erop dat iedereen bij Red Bull onder de indruk is van de Brit. Voor dit jaar hebben ze dan ook een plannetje bedacht, want hij gaat in de Formule 2 rijden.

Superlicentie

Terwijl veel van zijn aanstaande Formule 2-collega’s nog bezig zijn met de voorbereidingen op het seizoen, heeft Lindblad er al een heel avontuur op zitten. In de afgelopen weken reed hij namelijk in het Formula Regional Oceania Championship, waar hij hard op weg is naar de titel. Als Lindblad de titel wint, mag hij achttien superlicentiepunten bijschrijven. En dat betekent dat Lindblad genoeg punten heeft om een superlicentie aan te vragen.

Red Bull doet dit natuurlijk met een reden. Ze zien Lindblad als iemand voor de toekomst, en het is ook zeker niet uitgesloten dat hij later dit jaar al in een Formule 1-wagen zit. Aangezien hij nog minderjarig is, lijkt een racedebuut er nog niet in te zitten. De FIA paste vorig jaar echter de regels aan, waardoor ze een 17-jarige coureur met aantoonbaar talent toch een superlicentie kunnen geven.

Kansen

Aangezien alle coureurs volgend jaar twee keer hun wagen moeten afstaan aan een rookie, liggen er veel kansen voor Lindblad. Yuki Tsunoda en Isack Hadjar moeten presteren, want Lindblad kan ze volgend jaar zomaar vervangen, en misschien wel eerder. Lindblad wordt klaargestoomd voor het echte werk, en dat laat zien dat Red Bull hem ziet als het volgende grote talent.