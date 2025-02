Is Hadjar een betere teamgenoot voor Verstappen?

Max Verstappen heeft dit jaar in de persoon van Liam Lawson een nieuwe teamgenoot bij Red Bull. De Oostenrijkse renstal zag Lawson als de beste optie voor het zitje naast Verstappen. Juan Pablo Montoya denkt daar anders over, hij had gekozen voor Isack Hadjar.

Red Bull moest eind vorig jaar een belangrijk besluit nemen. Sergio Perez presteerde al het hele jaar slecht, en zijn toekomst bij het team was zeer onzeker. Vlak voor de kerstdagen hakte Red Bull de knoop door, en namen ze afscheid van Perez. Zijn opvolger werd Liam Lawson, een jonge coureur met weinig ervaring. Hij kreeg de voorkeur boven Yuki Tsunoda, die veel meer ervaring heeft.

Hadjar

Tsunoda krijgt door de promotie van Lawson ook een nieuwe teamgenoot. Hij krijgt dit jaar te maken met de jonge Fransman Isack Hadjar. Hij reed vorig jaar in de Formule 2, en hij krijgt veel steun van Red Bull-adviseur Helmut Marko. Hadjar is één van de vele rookies, en de verwachtingen zijn ook hoog. Bij Red Bull kan er van alles gebeuren, en als een coureur niet presteert kan er zomaar worden geschoven binnen de teams.

Red Bull

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft veel vertrouwen in de stuurmanskunsten van Hadjar. De Colombiaan stelt zelfs dat Red Bull iets anders met hem moest doen, zo legt hij uit aan CasinoApps: "Andrea Kimi Antonelli zou de rookie moeten zijn die het meeste indruk maakt, maar ik denk dat Hadjar degene is om in de gaten te houden dit seizoen. Hij is de meest complete rookie en had in tegenstelling tot andere jonge coureurs geen groot voordeel. Hadjar is al zijn hele loopbaan constant goed. Ik zie in hem de volgende Oscar Piastri. Als ik bij Red Bull zat, dan was ik voor Hadjar gegaan in plaats van Liam Lawson. Hadjar is makkelijker te managen en zou een betere teamgenoot van Verstappen zijn geweest."