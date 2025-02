Horner reageert op zorgwekkend statement van Honda

De Red Bull-teams rijden dit jaar voor het laatste met krachtbronnen die worden gemaakt door Honda. De Japanners gaan vanaf 2026 in zee met Aston Martin, maar ze maken zich zorgen over hun nieuwe motorenproject. Christian Horner begrijpt de zorgen van Honda.

Honda was jarenlang verbonden aan Red Bull. In 2021 waren ze medeverantwoordelijk voor de eerste wereldtitel van Max Verstappen. Eind dat jaar stopten ze officieel als motorleverancier van Red Bull, maar ze bleven wel de motoren bouwen. De logo's van Honda zijn dan ook nog niet verdwenen van de Red Bull-bolides. Vanaf volgend jaar gaat Red Bull samen met Ford eigen motoren bouwen, en gaat Honda samenwerken met Aston Martin.

Bijzonder statement

Bij Aston Martin verwachten ze veel van de samenwerking, maar Honda kwam afgelopen maand met een zorgwekkende boodschap. Honda-topman Koji Watanabe kwam in gesprek met PlanetF1 met een opvallend verhaal, waarin hij stelde dat ze worstelden het ontwikkelen van de nieuwe krachtbron. Vanaf volgend jaar gelden er nieuwe motorregels in de Formule 1, en bij Honda lijken ze die nieuwe formule nog niet helemaal onder de knie te hebben. De alarmbellen gingen af, maar volgens Watanabe blijven ze hun best doen. Toch was het een ietwat vreemd statement.

Horner

Red Bull rijdt nog één seizoen met krachtbronnen van Honda, en ze hebben de woorden van Watanabe ook gelezen. Bij de Oostenrijkse renstal maken ze zich er weinig zorgen over. Red Bull-teambaas Christian Horner reageerde in gesprek met de internationale media op de zorgwekkende boodschap van Honda: "Het is een grote uitdaging. Ze hebben het project eerst opgeschort en daarna weer opgestart. Ze hebben daardoor misschien wat tijd verloren, maar ze zijn een zeer capabel bedrijf en ze beschikken ook over veel sterke punten. Ik ben er dan ook zeker van dat ze een competitieve Power Unit zullen hebben vanaf 2026."