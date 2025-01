Honda komt met zorgwekkend nieuws over nieuwe motor

Honda is hard bezig met de voorbereidingen op 2026. De Japanners gaan vanaf volgend jaar krachtbronnen leveren aan Aston Martin, en ze willen er direct staan. De topman van Honda geeft echter aan dat ze het zeer lastig hebben met het ontwikkelen van de Power Units.

Honda was tot en met 2021 de officiële motorpartner van Red Bull. Daarna trokken ze zich terug, maar bleven ze wel de krachtbronnen fabriceren voor de Red Bull-teams. Ze kwamen ook snel terug op hun besluit om de Formule 1 te verlaten, want ze kondigden een samenwerking met Aston Martin aan. Vanaf volgend jaar gelden er nieuwe motorische regels in de Formule 1, en bij Honda willen ze dan gaan leveren.

Niet zo makkelijk

Volgend jaar gaat men in de Formule 1 rijden met een krachtbron waarbij elektrische componenten een belangrijkere rol spelen. Koji Watanabe, de president van de Honda Racing Corporation, geeft toe dat het ontwikkelingsproces redelijk moeizaam verloopt. In gesprek met PlanetF1 stelt het Honda-kopstuk dat ze het lastig hebben: "Het is niet zo makkelijk. We hebben het moeilijk. We zijn nu ons best aan het doen om volgend jaar resultaat te kunnen laten zien."

Erg moeilijk

Bij Aston Martin hebben ze veel vertrouwen in Honda. Met de Japanners aan boord willen ze de definitieve stap naar de top van het veld gaan zetten. Maar bij Honda zijn ze dus niet zo zeker van hun zaak, en Watanabe legt uit waar ze het lastig mee hebben: "Alles is nieuw." Het kopstuk van Honda hoopt dat het beter zal gaan, en hij probeert uit te leggen hoe ze er nu voor staan met het ontwikkelen van de nieuwe krachtbronnen: "De motor is een nieuwe 355 kW, een zeer compacte die we ook nodig hebben. Ook de lichte batterij is belangrijk, en die is niet zo makkelijk te ontwikkelen. En ook de kleine motor met het grote vermogen. Alles is erg moeilijk, maar we doen ons best."