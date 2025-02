Heeft Ford de sleutel voor de toekomst van Verstappen in handen?

De toekomst van Max Verstappen is een hot item. Het jaar is nog maar net begonnen, en Verstappen is al in verband gebracht met Aston Martin. Maar Red Bull wil hem natuurlijk niet kwijt, en een nieuwe stap van Ford kan een sleutelrol gaan spelen.

Max Verstappen beschikt over een langdurig contract bij Red Bull. Hij ligt vast tot en met 2028, maar het is natuurlijk niet uitgesloten dat hij eerder gaat vertrekken. Verstappen wil winnen, en als blijkt dat Red Bull hem geen winnende auto kan bieden, dan kan hij om zich heen gaan kijken. Het Aston Martin-gerucht was dan ook geen verrassing.

Toegegeven, bij Aston Martin hebben ze nu ook geen winnende auto, maar de toekomst ziet er rooskleurig uit. Aston Martin heeft flink geïnvesteerd in de toekomst. Ze hebben met Adrian Newey een legendarische ontwerper binnengehaald en met Honda beschikken ze over een ervaren motorpartner voor 2026. Volgend jaar gaan er nieuwe reglementen gelden in de Formule 1, en het is zeker niet uitgesloten dat Aston Martin dan de stap naar de top zet.

Daarnaast zijn Newey en Honda oude bekenden voor Verstappen. Newey was verantwoordelijk voor alle titelwinnende auto’s van Verstappen bij Red Bull, en Honda leverde de krachtbronnen voor Red Bulls recente succes. In 2021 waren ze voor het laatst de officiële motorleverancier van Red Bull, maar anno 2025 worden de krachtbronnen nog steeds gebouwd door Honda.

Le Mans

Bij Aston Martin kan Verstappen dus terechtkomen in een enigszins bekende omgeving. Het Britse team had echter nog een troefkaart in handen: een Hypercar-project. Het is geen geheim dat Verstappen na zijn Formule 1-loopbaan graag langeafstandsraces wil gaan rijden. De heilige graal op dit gebied is natuurlijk de 24 uur van Le Mans. En Aston Martin gaat vanaf dit seizoen deelnemen aan de topklasse van het World Endurance Championship.

Oftewel, het lijkt een ideale plek voor Verstappen te zijn. Hij zou immers zomaar afspraken kunnen maken over een toekomst in een Hypercar. Maar Red Bull heeft deze mogelijkheid nu ook. Aanstaand motorpartner Ford kwam vrijdagnacht namelijk met belangrijk nieuws naar buiten.

Hypercar

Tijdens een grote presentatie kondigde Ford een Hypercar-project aan. Vanaf 2027 rijden er in de Hypercar-klasse ook bolides van de Amerikaanse autogigant rond. En vanaf volgend jaar maken ze samen met Red Bull krachtbronnen voor de Formule 1. Hoe goed die motoren zullen zijn, moet nog blijken. Maar Ford biedt Red Bull nu wel een extra troefkaart om Verstappen te kunnen overtuigen om niet te vertrekken, mocht dat ooit zover komen.

Te vroeg

Verstappen kan nu immers ook in een Ford zijn Le Mans-droom gaan najagen. Het is nog te vroeg om te stellen dat Ford, Red Bull en Verstappen hier nu afspraken met elkaar over gaan maken, maar het zou wel een ideaal scenario zijn. Red Bull kan in dat geval Verstappen binnenboord houden, Ford heeft een absolute superster voor het WEC-project en Verstappen kan zijn droom gaan najagen.

Bij Verstappen zal de focus hier nog lang niet op liggen. Na een zwaar 2024 wil hij dit jaar gewoon weer gaan domineren in de Formule 1. De kans is groot dat hij ook dit jaar weer veel vragen krijgt over zijn toekomst, en er zullen vast ook weer nieuwe geruchten komen. Eén ding staat wel vast: de kans op een mooie Le Mans-deelname van Verstappen is groter geworden. Het worden hoe dan ook mooie jaren voor de liefhebbers van de autosport.