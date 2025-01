Red Bull-partner Ford zet grote stap naar Hypercar-klasse WEC

Ford gaat vanaf volgend jaar deelnemen aan de Formule 1 als motorpartner van Red Bull. Dat is echter niet het enige wereldkampioenschap waar Ford zich op gaat focussen. Vannacht werd namelijk duidelijk dat ze vanaf 2027 gaan deelnemen aan het World Endurance Championship met een Hypercar.

Ford is samen met Red Bull Powertrains hard bezig met de voorbereidingen op het Formule 1-seizoen van 2026. Red Bull houdt de regie in handen, maar Ford zal zeker ook bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe Power Unit. De nieuwe regels hebben de interesse van fabrikanten in de Formule 1 aangewakkerd, maar ze kijken ook verder. Ford heeft besloten dat ze vanaf 2027 aan twee wereldkampioenschappen gaan deelnemen.

2027

Naast de Formule 1 gaan ze dus ook rijden in de topklasse van het WEC. Vannacht werd duidelijk dat Ford vanaf 2027 gaat rijden in de Hypercar-klasse. Ford rijdt sinds vorig jaar al in de LMGT3-klasse met een Ford Mustang, maar nu zetten ze dus de stap naar de topklasse. Daar gaan ze het opnemen tegen onder meer Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot en het Amerikaanse Cadillac.

Verstappen

Het is nog niet duidelijk met welk team Ford gaat samenwerken, en volgens welke regels ze een Hypercar gaan bouwen. Ze kunnen kiezen uit de LMDh-regels, of de LMH-regels. Ford zet hiermee een grote stap in de autosport, jarenlang was het merk minder zichtbaar, maar daar komt nu dus verandering in. De stap naar het WEC betekent ook dat ze terugkeren in de 24 uur van Le Mans, waar ze in de jaren '60 veel succes kende. Het biedt ook kansen voor Max Verstappen, aangezien de Nederlandse Red Bull-coureur droomt van een Le Mans-deelname. Nu Red Bulls motorpartner gaat deelnemen aan het WEC in de topklasse, liggen er direct meer kansen voor een eventueel Le Mans-avontuur van Verstappen.