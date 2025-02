Newey kan voor Aston Martin-ommekeer zorgen

Adrian Newey begint later dit jaar aan zijn nieuwe klus bij Aston Martin. De Britse topontwerper komt over van Red Bull, en met het oog op 2026 verwacht men veel van Aston Martin. Karun Chandhok houdt rekening met een snelle ommekeer en mogelijke grote successen van het Britse team.

Het vertrek van Newey bij Red Bull was vorig jaar wereldnieuws. Aan het begin van het jaar maakte hij zijn keuze bekend, waarna er maanden werd gespeculeerd over zijn toekomst. Na geruchten over Ferrari koos Newey uiteindelijk voor het ambitieuze project van Aston Martin. Bij het Britse team krijgt hij een belangrijke rol, en met het oog op de nieuwe regels van 2026. Met Honda heeft het team dan ook een grote motorleverancier in huis.

2009

De Indiase oud-coureur Karun Chandhok denkt dat er kansen liggen voor Newey en Aston Martin. Chandhok wijst naar de doorbraak van Red Bull in de podcast van Evo India: "Ze waren een team in het middenveld, met hier en daar wat podiumplaatsen. Hij richtte zich vooral op 2009, toen de nieuwe regels werden ingevoerd. Hij was betrokken bij 2007 en 2008, maar hij richtte zich echt op 2009. Het ging in 2007 en 2008 om het opzetten van de structuur voor 2009. Ze werden verrast door een maas in de wet. Al hadden ze de beste auto in de tweede seizoenshelft. Van 2010 tot en met 2013 wonnen ze vier titels."

Alonso

Chandhok stelt dat er iets vergelijkbaars kan gebeuren bij Aston Martin in het komende seizoen. De Indiër durft zelfs al te dromen van grote successen: "Op een vergelijkbare manier is er een kans in 2026. Als hij 2025 kan besteden aan het creëren van de structuur en het opbouwen van het team, met de nieuwe regels in 2026, dan zouden we snel een verandering kunnen zien." Chandhok ziet het al helemaal voor zich: "Zou het niet geweldig zijn als je een 45-jarige Fernando Alonso het kampioenschap zou zien winnen in een auto van Newey. Wat een verhaal zou dat zijn."