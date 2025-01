Newey vertrok bewust bij Red Bull vanwege grote problemen

Het team van Red Bull Racing kende vorig jaar een lastig seizoen. Ze kampten met de nodige problemen, waardoor ze terugvielen. Adrian Newey kondigde zijn vertrek aan op het moment dat Red Bull minder begon te presteren, en hij stelt dat hij de problemen zag aankomen.

Topontwerper Newey maakte begin vorig jaar bekend dat hij Red Bull ging verlaten. Hij maakt de overstap naar Aston Martin, waar hij later dit jaar aan de slag gaat. Nadat Newey zijn vertrek aankondigde, zakten de prestaties van Red Bull in. Deze twee zaken stonden los van elkaar, maar Red Bull had het wel zwaar. Ze werden ingehaald door de concurrentie, zagen frustratie ontstaan bij Max Verstappen en Sergio Perez zakte door een ondergrens.

2023

Newey stelt dat hij de problemen van Red Bull zag aankomen. De Britse topontwerper stelt in gesprek met Auto, Motor und Sport dat hij al veel eerder doorkreeg dat het de verkeerde kant op ging: "Het was duidelijk dat in het bijzonder McLaren, en ook Ferrari een grote rol speelden met het ontwikkelen van hun auto's, en ze leverden ook goed werk met hun auto's. Maar ik denk dat, van wat ik kon zien, de Red Bull in 2024 en tijdens de laatste fase van 2023 moeilijker te besturen was. Max kon daar natuurlijk mee omgaan. De auto paste niet bij hem, maar hij kon er mee omgaan, Checo niet. Dus we zagen in 2023 al dat er een verschil in de performance tussen de teamgenoten zat."

Gebrek aan ervaring

Newey zag dat Verstappens prestaties veel goed maakten. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Dat bleef zo tot het eerste deel van 2024, maar de auto was nog steeds snel genoeg om ermee om te gaan. Het was iets waar ik me zorgen over begon te maken, maar niet veel andere mensen in de organisatie leken zich er echt zorgen over te maken." Van een afstandje zag Newey het fout gaan: "Van wat ik van buitenaf kan zien, en dit is geen kritiek, denk ik dat ze door een gebrek aan ervaring, in dezelfde richting bleven doorgaan. Het probleem werd steeds acuter tot het punt dat zelfs Max het moeilijk vond om met de auto te rijden."