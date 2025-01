Jos Verstappen gaat weer racen

Jos Verstappen heeft in de afgelopen jaren zijn liefde voor het racen hervonden. Hij nam deel aan veel verschillende rally's, en hij was zeker niet onsuccesvol. Voor het aankomende seizoen heeft hij grote plannen, en wil hij zeer veel rally's gaan rijden in België en Europa.

Terwijl Max Verstappen geschiedenis schrijft in de Formule 1, is zijn vader Jos vaak te vinden op modderige weggetjes. Hij neemt deel aan veel rally's, en vorig jaar wist hij regelmatig te winnen. Dit jaar zal hij samen met zijn copiloot Renaud Jamoul veel gaan rallyen. Hij heeft een vol programma, en hij gaat deelnemen aan het Belgian Rally Championship (BRC) en het European Rally Championship (ERC).

Waanzinnig

Jos Verstappen geniet van zijn deelnames aan de rally's. Hij geniet er met volle teugen van, maar hij moet wel toegeven dat het heel anders is dan in de Formule 1. In de podcast 'Op De Rallykoffie' spreekt Verstappen senior zich uit: "Ik ben blij dat ik de rallysport heb gevonden, waardoor ik weer een enorme drive heb en een doel voor ogen heb. Ik vind het waanzinnig om te doen, en het is niet alleen het rijden maar ook de communicatie met je copiloot. Ik denk dat we een heel goede band hebben en dat merk je ook in de auto. We kunnen alles tegen elkaar zeggen, we zijn beide heel gedreven en we zijn ook eerlijk naar elkaar toe. Dat is belangrijk."

Dakar Rally

Jos Verstappen zit dit jaar niet stil. Hij heeft een overvol programma op de planning staan, en hij legt uit welke rally's hij precies gaat rijden: "Dit jaar heb ik negentien of twintig wedstrijden gepland, alle BRC'S, en we gaan alle ERC's doen, de Rallye International du Valais en een historische rally in Zweden. We gaan ook nog de East African Safari Classic Rally rijden met de Porsche. We hebben een waanzinnig mooi programma." Denkt Jos Verstappen ook nog aan de Dakar Rally: "Ik moet zeggen, iedere keer als ik het zie vind ik het wel mooi, maar ik denk niet dat het voor mij is weggelegd."