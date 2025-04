Het team van Aston Martin staat nog lang niet waar ze willen staan. Na twee uitvalbeurten van Fernando Alonso moeten ze het tot nu toe van Lance Stroll hebben om punten binnen te halen. De Canadees reed zesde en negende en pakte dus al wat punten mee.

Adrian Newey heeft volgens Fernando Alonso nog geen 'grote ideeën' voor het team. De Brit is in maart begonnen bij het team van Aston Martin en is nu dus precies een maand bezig bij het team van Lawrence Stroll. In die maand heeft het ontwerpgenie nog geen concrete plannen gemaakt.

Toekomst

Het is natuurlijk geen geheim dat Newey werkt aan de auto voor volgend seizoen. Zoals algemeen bekend zijn er dan compleet nieuwe regelingen en de Brit lijkt daar dus nu al mee bezig te zijn. De voormalig Red Bull-ontwerper mag ook altijd meehelpen met de auto van dit seizoen.

Momenteel staat Aston Martin zevende in het constructeurskampioenschap. Zoals al vermeld heeft Fernando Alonso nog geen punt gescoord door twee keer uit te vallen. De Spanjaard vertelt over Newey: "Ik denk dat hij meer gefocust is op de auto van 2026”, zei Alonso tegen Spaanse journalisten op de vraag of Newey helpt om de huidige situatie te verbeteren. Ik weet zeker dat hij de races en de meetings in de fabriek volgt, want je kunt natuurlijk niet helemaal losgekoppeld zijn van de auto van dit jaar. Ik weet zeker dat hij van tijd tot tijd gesprekken voert om te proberen deze auto te verbeteren.

“Maar ik heb tot nu toe nog geen grote ideeën van Adrian voor de auto van 2025”, voegde hij eraan toe op Suzuka.

Tevreden

Fernando Alonso lijkt het wel prima te vinden dat volgend jaar alweer een overgangsjaar is. Hij hoopt ook dat Adrian Newey zijn gebruikelijke kunstje gebruikt en de nieuwe regelgeving vanaf het begin onder controle heeft.

"Dat is normaal in de F1," zei hij. "Als er een grote verandering in de regelgeving is, staat het vorige seizoen voor veel teams een beetje stil. Als je niet vecht voor het wereldkampioenschap, waar misschien maar drie of vier teams voor vechten, is het voor de rest een seizoen waarin je je probeert voor te bereiden op het volgende jaar. Dus het gaat niet alleen om het verbeteren van de auto van dit jaar, maar alles in het algemeen, zoals de organisatie, om klaar te zijn voor een betere kans," voegde Alonso eraan toe.