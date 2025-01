Wolff schrok van Ferrari-foto's Hamilton

Lewis Hamilton is sinds 1 januari officieel in dienst van het team van Ferrari. Mercedes-teambaas Toto Wolff moest even slikken toen hij Hamilton voor het eerst zag rondrijden in het scharlakenrood. Wolff blijft sportief en stelt dat hij Hamilton heeft laten weten dat de eerste foto's 'iconisch' waren.

Hamilton reed van 2013 tot en 2024 voor het team van Mercedes. Bij de Duitse renstal won hij zes van zijn zeven wereldtitels, maar toch besloot hij te vertrekken. Bij Ferrari begint de 40-jarige Hamilton aan een nieuw hoofdstuk, en vorige week meldde hij zich voor het eerst in Maranello. Zijn eerste foto op het hoofdkantoor van Ferrari verbrak direct records op het internet. Een paar dagen later kroop hij voor het eerst achter het stuur van een Ferrari-bolide voor een TPC-test.

Nieuwe vriend

Mercedes-teambaas Toto Wolff mist Hamilton een beetje. Toen hij Hamiltons eerste Ferrari-foto zag moest hij even slikken, zo verklaart hij voor de camera van Sky Sports bij de Autosport Awards: "Het is een beetje alsof je op een vriendschappelijke wijze uit elkaar gaat, en alles goed is, en dan je partner voor het eerst ziet met een nieuwe vriend! Maar ik ben heel erg blij voor hem, ik heb tegen hem gezegd dat de foto's iconisch waren. Ze waren goed samengesteld, en dat is geen verrassing met Lewis."

2024

Wolff focust zich verder vooral op zichzelf. De Oostenrijker wil dat Mercedes dit jaar beter voor de dag komt, en hij wijst even terug naar 2024: "We krabden ons regelmatig achter onze oren, vooral in het begin. Net als alle andere teams hadden we hoogte- en dieptepunten, we kenden een aantal zeer dominante performances en in andere races waren we dan weer niet zo goed. Aan het einde van de dag zullen we in de kwalificatie in Australië wel zien waar we staan."