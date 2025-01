Hamilton pakt eerste record als Ferrari-coureur

Lewis Hamilton heeft deze week voor een gekte gezorgd in Italië. De Brit meldde zich voor het eerst bij Ferrari, en hij domineerde het nieuws. Zijn eerste Instagram-post als Ferrari-coureur heeft in ieder geval al een opvallend record verbroken.

Afgelopen maandag meldde Hamilton zich voor het eerst op het Ferrari-hoofdkwartier in Maranello. Het was meteen een drukke dag vol met meetings, rondleidingen en kennismakingsgesprekken. Hamilton maakte ook direct kennis met de Tifosi, want de fans hadden zich verzameld voor de poorten van de fabriek. Hamilton deelde op maandag een foto van zijn eerste werkdag, en die heeft direct een groot record verbroken.

Likes

Op maandag deelden Hamilton en Ferrari een opvallende foto op sociale media. Op de foto poseert Hamilton in modieus pak op het terrein van Ferrari, terwijl er links van hem een Ferrari F40 stond. De foto ging het internet over en heeft op moment van schrijven ruim 5,4 miljoen likes op Instagram. Hiermee heeft Hamilton direct zijn eerste record als Ferrari-coureur te pakken, want het is de meeste gelikete Formule 1-post ooit op het platform.

Eerste meters

Hamilton pakt hiermee een record af van zijn nieuwe teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask hengelde vorig jaar 4,6 miljoen likes binnen met zijn selfie op het podium in Monza. Hamilton deelde bij zijn post een boodschap waarin hij stelde dat hij deze dag nooit meer zou vergeten. Op woensdag beleefde hij nog een onvergetelijke dag, door zijn eerste meters in een Ferrari-bolide te rijden. In de Italiaanse mist reed hij zijn eerste meters tijdens een TPC-test, terwijl er honderden fans rondom het circuit van Fiorano stonden. Hamilton bedankte de Ferrari-fans, en deelde een serie foto's van deze dag op Instagram. Ook deze foto's zijn populair, want Hamiltons post over de test heeft in dertien uur tijd al 2,3 miljoen likes op Instagram gekregen.