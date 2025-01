Waarom ontsloeg de FIA steward 'Johnny Cash'?

Autosportfederatie FIA kwam vandaag met groot nieuws naar buiten. Ze hebben afscheid genomen van de controversiële driver steward Johnny Herbert. De Brit zorgde vorig jaar voor veel ophef en de FIA heeft eindelijk een goed besluit genomen.

Oud-coureur Herbert reisde jarenlang de wereld rond als analist. Voor de camera van Sky Sports deelde hij tot en met 2022 zijn mening. Toen hij de zender verliet ging hij verder met het delen van zijn mening, maar dat deed hij niet langer bij een normaal medium. Herbert ging in zee met allerlei goksites. In principe is daar niets mis mee, maar vorig jaar ging Herbert dit combineren met een rol bij de FIA.

Johnny Cash

Hij werd bij een aantal races aangesteld als de zogenaamde ‘driver steward’. Dit is een oud-coureur die bij de stewards zit om vanuit het perspectief van de coureurs te kijken naar incidenten. Normaal gesproken deelt een steward zijn mening niet, de wereld moet het doen met wat er in de documenten van de FIA staat. Herbert ging echter door met zijn analyses, en al snel ging dit mis.

Herbert gaf namelijk zijn mening over races waar hij zelf steward was geweest. Vol passie verdedigde hij zijn eigen besluiten en gaf hij zijn ongezouten mening over de coureurs. Dat deed hij nog steeds bij de goksites. Het leverde Herbert een mooi zakcentje op, en de veelzeggende bijnaam ‘Johnny Cash’. De irritatie bij de coureurs werd steeds groter, maar bij de FIA zweeg men.

Verstappen

Herbert had vaak kritiek op Max Verstappen. Na afloop van de Mexicaanse Grand Prix haalde hij hard uit naar de Nederlandse wereldkampioen. Hij hekelde de ‘afschuwelijke mentaliteit’ van Verstappen, en met dit soort uitspraken waren de Verstappens vanzelfsprekend niet zo blij. Herbert was zich van geen kwaad bewust, en hij vond dat hij gewoon zijn mening mocht geven.

Laconieke houding

Herbert vond dat hij zijn beide rollen gewoon uit elkaar kon halen. Hij deed daar begin november niet zo moeilijk over: “Zoals ik altijd al heb gezegd: ik ben Johnny Herbert, de stewards en professional tijdens een raceweekend en ik ben Johnny Herbert, de analist die zegt wat hij denkt. Als ik steward ben, deel ik geen meningen. Iedereen heeft een mening. Martin Brundle heeft een mening, waarom mag ik die niet hebben als ik niet op het circuit ben? De paddock is vijftig jaar lang mijn wereld. Als ik het niet eens ben met wat ik daar zie, dan zal ik dat zeggen. Dat geldt niet alleen voor Max. Ik bekritiseer iedereen als ik het gevoel heb dat het gerechtvaardigd is.”

Nu blijkt dat ze daar bij de FIA toch anders over denken. In het statement dat ze vandaag deelden stelden ze dat deze twee rollen ‘onverenigbaar’ zijn. Ze trekken een grens: een steward moet zijn mening niet geven. In andere sporten is dit de normaalste zaak ter wereld, maar in de Formule 1 was het een heel seizoen lang blijkbaar geen probleem.

Eindelijk een goede keuze

De FIA heeft in de afgelopen maanden veel kritiek ontvangen. De regelwijzigingen, rare uitspraken van president Mohammed Ben Sulayem en de grote ontslagrondes zorgden voor veel vraagtekens. Maar nu heeft de FIA eindelijk een goede beslissing genomen door Herbert de deur te wijzen. Hij is een spraakmakende en kundige analist, maar dan kan je geen steward zijn. De FIA heeft ingegrepen, en daar zullen veel mensen blij mee zijn. Het enige nadeel: ze moeten wel op zoek gaan naar een nieuwe driver steward.