Het grote Herbert-dilemma: serieuze steward of spraakmakende analist?

Drie weken lang ging het in de Formule 1 over Max Verstappen. Zijn incidenten met Lando Norris en zijn galavoorstelling in Brazilië zorgden voor headlines. Ook Johnny Herbert zorgde voor headlines, en dat moet niet de bedoeling zijn.

Jarenlang verdiende oud-coureur Herbert zijn geld met het geven van analyses bij Sky Sports. De goedlachse Brit stak zijn mening nooit onder stoelen of banken, en hij groeide uit tot één van de bekendste gezichten van Sky. Een man met een mening, precies zoals het hoort bij een analist.

Maar enkele jaren geleden verloor Herbert zijn job bij de Brits sportzender. Niet langer hield hij een microfoon met een blauwrode plopkap vast, en hij moest op zoek naar een nieuwe plek om zijn mening te delen. Op tal van Britse sites verschenen zijn woorden, over vrijwel alles wat er in de Formule 1 gebeurde. Hij ging verder met zijn analyses alsof er niets was veranderd.

Ook dit jaar bleef hij zijn ongezouten meningen delen. Er veranderde echter wel iets, want hij was teruggekeerd in de Formule 1-paddock. Niet met een mediapas om zijn nek, maar met een FIA-logo op de borst. Hij werd driver steward bij een aantal races. De Brit mocht een aantal keren opdraven van de autosportfederatie. Op het eerste gezicht was er niets mis met deze carrièremove, maar Herbert bleef ook analyses delen.

Gokplatformen

De analyses verschenen niet op nieuwssites, maar op gokplatformen op het internet. Tegenover casinosites waar nog nooit iemand van had gehoord deelde Herbert zijn gepeperde mening, ook over races waarbij hij zelf in het stewardhokje had gezeten. Hij zal dit vast niet uit liefdadigheid doen, en de schnabbels leveren hem waarschijnlijk de nodige centen op. Het leverde hem bij sommigen de veelzeggende bijnaam 'Johnny Cash' op.

Herberts analyses op zijn eigen races zijn vreemd. Hij gebruikt het als een platform om onder meer zijn beslissingen te verdedigen. Hierbij begeeft hij zich op glad ijs, want het lijkt alsof de stewards via een goksite hun beslissingen uitleggen. Het is alsof Marco van Basten eerst de spits van Feyenoord analyseert, daarna als scheidsrechter de Klassieker fluit en vervolgens exclusief aan Holland Casino vertelt waarom hij een penalty heeft gegeven.

Headlines

Herberts uitspraken zorgden met enige regelmaat voor headlines. Zo verdedigde hij de taakstraf die Max Verstappen in Singapore ontving voor zijn taalgebruik door te stellen dat hij niet zou willen dat zijn vijfjarige kleinkind hiernaar zou luisteren. Als Herbert alleen een analist zou zijn, zou dit geen vreemde uitspraak zijn geweest. Maar Herbert is geen analist, hij vervult één van de belangrijkste functies tijdens een raceweekend van de Formule 1. Het is op zijn zachtst gezegd niet heel handig. Herbert verdedigde zijn straffen met alles wat hij in zich had, en al snel ging het internet los. Boze fans op sociale media trokken zijn geloofwaardigheid in twijfel. Al snel werd er gerefereerd aan zijn woorden uit het verleden.

Mediastorm

Na de Mexicaanse Grand Prix barstte er een mediastorm los. Er werd gewezen naar Herbert en zijn collega-steward Tim Mayer. Ze waren verantwoordelijk voor de straffen van Max Verstappen, en weer ging Herbert in de verdediging. De kritiek was nu niet meer enkel afkomstig van de fans, maar ook van Verstappens vader Jos. Bij De Telegraaf haalde hij uit: "De FIA moet eens goed kijken naar de bezetting van de stewards, wie ze daar neerzetten en of er geen schijn is van belangenverstrengeling. Van oud-coureurs bijvoorbeeld die meer sympathie hebben voor bepaalde coureurs of rijders. Ze vragen er nu zelf ook een beetje om. Er zijn op veel circuits zoveel enorme uitloopstroken. Dan heb je als coureur dus ook de ruimte om langs de baan te gaan. Een grindbak op die plek zou een boel schelen.”

Vergrootglas

In Brazilië was Herbert afgelopen weekend weer één van de stewards. De beslissingen lagen onder een vergrootglas, en weer was er controverse. Zo kreeg Charles Leclerc in tegenstelling tot Verstappen géén taakstraf voor zijn taalgebruik op een persconferentie. Daarnaast kreeg Lando Norris slechts een boete voor een knullige, maar belangrijke fout bij de afgebroken start. Het hele circus begon weer opnieuw. Weer waren er boze reacties, en weer werd er vooral naar Herbert gewezen.

Nee, Herbert is niet in zijn eentje verantwoordelijk voor de beslissingen. En nee, Herbert zal als driver steward ook niet de grootste stem hebben bij de gemaakte keuzes. Maar wat wel zo is, is dat hij als enige naar buiten treedt. Daarnaast is hij de bekendste steward van het moment. Hij is het gezicht van de beslissingen, maar je kan het hem ook niet kwalijk nemen dat hij zich uitspreekt op de goksites.

Begrijpelijk

De FIA beschikt namelijk niet over vaste, professionele stewards. Elk weekend zitten er andere stewards in het hokje, en het is daarnaast ook geen job waar een vetpot mee kan worden verdiend. Veel stewards hebben nog veel meer andere taken en banen. Het is een soort veredeld bijbaantje. Herbert en co moeten dus vooral op een andere manier hun geld verdienen. In de afgelopen weken werd er al gepleit voor vaste stewards, maar het is de vraag of de FIA dit ziet zitten. Het is moeilijk om stewards te vinden, en al helemaal geschikte stewards. Herbert was in Brazilië voor het laatst in 2024 steward, en het is nog niet duidelijk of hij volgend jaar terugkeert. Wat wel bijna zeker is, is dat hij zijn mening zal blijven geven. Het is een lastige zaak, en de FIA zal snel met een oplossing moeten komen.