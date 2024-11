Steward Herbert begrijpt kritiek niet: "Iedereen heeft een mening"

Oud-coureur Johnny Herbert ontving in de afgelopen veel kritiek. In de voorgaande races was hij regelmatig steward, maar sprak hij zich in de media ook uit over de coureurs en de straffen die hij had uitgedeeld. Dit leverde hem bakken met kritiek op, maar hij slaat nu terug.

Herbert ontving in de afgelopen weken vooral kritiek vanuit Nederland. Meerdere keren was hij als steward medeverantwoordelijk voor de spraakmakende straffen van Max Verstappen. Het probleem was, dat Herbert enkele dagen later zijn mening gaf over Verstappen in analyses voor gokplatformen. Het leverde hem kritiek op, ook Verstappens vader Jos vond dit niet goed.

Meningen

Herbert was in Brazilië weer steward, en ook nu was er weer kritiek. Maar Herbert is het daar niet mee eens, hij spreekt de beschuldigingen van partijdigheid tegen. Tegenover SafestBettingSites legt Herbert zijn visie uit: "Zoals ik altijd al heb gezegd: ik ben Johnny Herbert, de stewards en professional tijdens een raceweekend en ik ben Johnny Herbert, de analist die zegt wat hij denkt. Als ik steward ben, deel ik geen meningen. Iedereen heeft een mening. Martin Brundle heeft een mening, waarom mag ik die niet hebben als ik niet op het circuit ben? De racebaan is vijftig jaar lang mijn wereld. Als ik het niet eens ben met wat ik daar zie, dan zal ik dat zeggen. Dat geldt niet alleen voor Max. Ik bekritiseer iedereen als ik het gevoel heb dat het gerechtvaardigd is."

Verantwoordelijkheden

Herbert geeft wel toe dat hij de kritieken van Jos Verstappen begrijpt. Dat betekent echter niet dat hij het eens is met die woorden: "Ik begrijp het standpunt van Jos, want het gaat over zijn zoon. Is er vooringenomenheid? Nee, natuurlijk niet. Ik was niet de enige die dacht dat wat Max in Mexico deed, over de top was. Lando Norris en Zak Brown dachten dat ook. Wanneer ik op maandag of dinsdag met iemand praat, dan gaat dat buiten mijn verantwoordelijkheden als steward. Jos is altijd zeer uitgesproken geweest over wat er bij Red Bull gebeurt. Is hij in die positie om dat te doen? Het is allemaal heel vergelijkbaar. Als je een mening hebt en die wil verkondigen, dan kan dat."