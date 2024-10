Steward Herbert klaar met 'afschuwelijke' mentaliteit Verstappen

De straffen van Max Verstappen in Mexico zorgen voor veel discussie. Niet iedereen is het eens met deze straffen, maar steward Johnny Herbert staat achter de beslissingen. Herbert vindt het jammer dat Verstappen reed zoals in Mexico en hij baalt van de mentaliteit van de Nederlander.

Verstappen ontving in Mexico twee straffen voor zijn acties in een duel met Lando Norris. Eerst ontving hij een straf voor het van de baan forceren van Norris en daarna kreeg hij een straf voor het inhalen buiten de baan. Bij de tweede situatie gingen ze beide van de baan, en daar profiteerde Verstappen van. Het leverde hem twee tijdstraffen van elk tien seconden op. Het zorgde ervoor dat hij geen rol van betekenis meer kon spelen in de race.

Absolute no-go

De straffen waren volgens sommigen te streng, maar daar kan Herbert zich niet in vinden. De Brit was steward in Mexico en aan Action Network laat hij weten dat ze de richtlijnen hebben gevolgd en dat de teams het eens waren met onze beslissingen: "De beslissing die we hebben genomen, de tijdstraf van twintig seconden voor Verstappen, was niet streng. Was Verstappens rijstijl op het randje of over de top? Ja dat was zo." Herbert stelt dat de rijstijl van Verstappen 'ruw' was en wijst naar de tweede straf: "Dat is een absolute no-go voor mij, voor de huidige coureurs, voormalige coureurs en de stewards."

Afschuwelijke mentaliteit

Herbert vindt het vooral jammer dat Verstappen dit soort acties uithaalt. De Britse oud-coureur had meer verwacht van Verstappen: "Ik ben een groot fan van Verstappen en het frustreert me enorm wanneer hij rijdt zoals in Mexico. Hij hoeft dat niet te doen, hij is zo goed en in deze fase van het kampioenschap moet hij gewoon uit de problemen blijven en zo goed mogelijk rijden. Als Verstappen in die afschuwelijke mentaliteit terechtkomt van het proberen een voordeel te behalen door een collega-coureur van de baan te rijden, zodat Ferrari de 1-2 kan pakken. Verstappen moet weten dat hij dat niet hoeft te doen. Gewoon winnen op een zo net mogelijke manier."

Interessante races

Herbert kan zich ook niet vinden in de kritiek op de straffen. Hij stelt dat de stewards naar de richtlijnen hebben gekeken. Volgens Herbert waren hij en zijn drie collega-stewards het met elkaar eens. De Brit denkt niet dat de straffen Verstappens rijstijl gaan veranderen: "De straffen in Mexico zullen Verstappen er niet van weerhouden om Norris in de toekomst weer van de baan te duwen. Het was Verstappens intentie om te proberen Ferrari dat 1-2tje te bezorgen. Ik denk dat dat is wat Max probeerde te bereiken. Ik begrijp waarom hij dat deed, maar ik ben het er niet mee eens. 'Eerlijk racen' is al iets waar Norris het over had. Dat soort gevechten willen we ook zien. Ik zie Verstappens rijgedrag niet veranderen, want het is zijn grootste doel om Norris ervan te weerhouden het gat in het kampioenschap te dichten. Er komen mogelijk nog veel interesse races aan."