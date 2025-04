Oud-steward veegt vloer aan met Horner: "Lariekoek!"

Bij het team van Red Bull Racing waren ze het afgelopen weekend niet eens met de tijdstraf voor Max Verstappen. Teambaas Christian Horner probeerde zijn gelijk te bewijzen met een paar foto's, en dat zorgde voor ergernis. Johnny Herbert noemt de uitleg van Horner lariekoek.

Verstappen kreeg zijn straf in Saoedi-Arabië voor een moment met Oscar Piastri in de openingsronde. Hij haalde de Australiër in de eerste bocht buiten de baan in, en daarom besloten de stewards een tijdstraf van vijf seconden te geven. Bij Red Bull reageerde men furieus, want ze vonden de straf zeker niet terecht. Teambaas Horner had een aantal foto's geprint en meegenomen naar zijn mediasessie om te bewijzen dat Verstappen voor Piastri reed bij de apex.

Pure lariekoek

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert vindt het een onzinnige uitleg. Herbert haalt uit in gesprek met Beste Online Casino Nederland: "Dan komt Horner aanzetten met fotografisch bewijs om te laten zien wie er voor lag in bocht 1. Dat is echt pure lariekoek. Dit was een poging om het af te schuiven op de FIA en op de stewards. Dat is zo verkeerd, zo hoort het echt niet. Red Bull had de kans om de plek terug te geven, maar ze kozen ervoor om dat niet te doen."

Wat deden de andere coureurs?

Herbert zag dat andere teams wel ingrepen: "Antonelli deed hetzelfde met Leclerc. In dezelfde bocht, in dezelfde ronde. Hij gaf die positie echter wel terug. Als Verstappen dat ook had gedaan, dan had hij de race waarschijnlijk gewonnen. In plaats daarvan koos Red Bull voor een riskante strategie om vijf seconden bij Piastri weg te rijden. Als het de Red Bull van twee of drie jaar geleden was geweest, dan was het nog gelukt ook. Maar McLaren en Piastri konden Max nu bijhouden."

Stewards

Herbert, die begin dit jaar werd ontslagen door de FIA als steward, vindt ook dat de stewards hier niets verkeerd deden. "Mensen zeggen dat de stewards Red Bull hadden moeten vertellen om de plek terug te geven aan Piastri. Maar als de wedstrijdleiding dat had gedaan, dan zou hij de race beïnvloeden, en dat straalt slecht af op hem en de FIA. Het zou volledig aan de teams en de coureurs moeten zijn om een plek terug te geven."